C’è chi lo vuole nel letto. Chi nel letto invece assolutamente no. C’è anche chi fa dormire il cane da solo in una stanza, oppure se si possiede un giardino addirittura fuori. Ma dove deve dormire il cane a casa? Adesso andiamo ad analizzare i vari luoghi e scopriremo qual è il posto migliore dove far dormire il nostra cane.

Ovviamente non esiste un luogo giusto o sbagliato, però analizzando bene ogni singolo caso un luogo migliore rispetto ad altri dove far dormire il cane viene fuori.

Partiamo con il dire che far dormire all’esterno il cane non è esattamente ideale. Lì sarà soggetto agli agenti atmosferici e nessuna razza è fatta per resistere troppo tempo a determinate temperature, che siano calde o fredde. Inoltre dormire fuori non regalerà un piacevole sonno al nostro Fido.

Quindi dove deve dormire il cane a casa?

Dato per assodato il fatto che non conviene farlo dormire fuori, deve per forza dormire in casa. In casa esistono due scuole di pensiero: quella che permette al cane di dormire sul letto e quella che invece non lo permette. Far dormire il cane sul letto è possibile ovviamente se il cane è di piccola taglia, se perde poco pelo e se è tranquillo. Dormire con un cane molto agitato non permette di fare sonni tranquilli. Un cane che perde molto pelo non è ideale perché vuol dire che oltre ai soliti batteri presenti sul letto, vi saranno anche quelli del cane e i suoi peli.

Il letto

La scelta migliore dovrebbe dunque ricadere su un letto per cani posto ai piedi del letto. In questo modo il cane non si sentirà da solo, ma avrà un suo personale luogo dove dormire, che non è nel letto grande con i padroni. Inoltre il letto per cani è un oggetto molto comodo che piace molto ai cani.

Approfondimento

Se il cane impiega tanto tempo a fare i bisogni ecco cosa significa.