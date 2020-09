Hai mai pensato e riflettuto su dove conviene andare in pensione?

Se stai cercando il posto migliore per trascorrere i tuoi anni d’oro, potresti voler controllare 29 paesi diversi dall’Italia, secondo una nuova classifica per pensionati.

L’Italia si classifica infatti al trentesimo posto (su 44 paesi) della classifica. Il ranking si basa su dati relativi a salute, felicità e sicurezza finanziaria dei pensionati. L’indice globale sul pensionamento è realizzato dalla Natixis Investment Managers, una società di gestione patrimoniale. Insomma questo articolo fa al caso tuo se almeno una volta nella vita ti sei chiesto.

Dove conviene andare in Pensione? Scopri la Top 10 dei Paesi

Tutti i paesi tra i primi 10 hanno registrato punteggi alti sia per la salute che per la qualità della vita. Tutti hanno ricevuto un punteggio almeno dell’83% e dell’81%, rispettivamente, in quelle categorie.

Quest’anno l’Islanda ha scalzato la Svizzera al primo posto, soprattutto a causa del suo vantaggio in termini di benessere materiale. Danimarca e Canada sono salite di una posizione rispetto allo scorso anno, mentre Svezia e Australia sono scivolate rispettivamente di due e tre posizioni.

Il Lussemburgo si è guadagnato un posto tra i primi 10 quest’anno, superando l’Olanda. Il paese ha superato i Paesi Bassi in tutte le categorie tranne il benessere materiale, ma il suo più grande vantaggio riguarda la salute.

Alla domanda sulla fluidità delle liste, la società ha detto che i cambiamenti richiedono tempo. “Quello che abbiamo notato è che queste non sono tendenze in rapido movimento. Possono volerci anni per salire nell’elenco.”

Ecco i primi 10 paesi in cui conviene trascorre gli anni della pensione. Le percentuali sono state arrotondate, quindi sembra che ci siano dei pareggi.

Islanda – 83%

Svizzera – 83%

Norvegia – 80%

Irlanda – 78%

Nuova Zelanda – 78%

Svezia – 77%

Danimarca – 77%

Canada – 77%

Australia – 77%

Lussemburgo – 76%

Lo studio ha considerato 18 fattori totali per creare un punteggio composito finale per ogni paese.