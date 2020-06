“1eurohouses.com” è l’omologo straniero del progetto italiano “case a 1 euro”. Non si intende così pubblicizzare le offerte immobiliari di vendita al massimo e impensabile ribasso in Italia, di cui ci stiamo ormai occupando da giorni. Bensì di parallele iniziative che sembrano stiano spuntando come funghi, con variabili diverse a quelle adottate qui in Italia, ma comunque di sicuro interesse. Dopo aver focalizzato il nostro interesse sulle case, vediamo ora dove comprare terreni edificabili ad 1 euro.

Tra Francia e Belgio

La lotta che i municipi si trovano ad affrontare per contrastare lo spopolamento di alcuni centri urbani, non è faccenda solo italiana. Il caso forse tra i più emblematici è quello di Roubaix, un’antica città industriale francese nella parte sud-orientale dell’antica provincia delle Fiandre, ai confini con il Belgio.

Anche qui si è messa in moto la “macchina” della compravendita di immobili al costo di 1 euro. Il compratore, parallelamente a quanto accade da noi in Italia, si impegna alla ristrutturazione dell’immobile, ma c’è anche dell’altro.

Il modello francese

La peculiarità del “modello francese” sta nell’impegno aggiuntivo che può essere chiesto al compratore di non vendere l’immobile per un periodo almeno di cinque anni. L’intento che infatti si vuole perseguire è quello di vendere esclusivamente a singoli individui, realmente intenzionati a stabilirsi in modo continuativo “in loco” e, perché no, anche a ripopolare la zona.

Il target preferito a cui vendere è infatti quello dei nuclei familiari, mentre qui in Italia la gamma dei potenziali acquirenti e più amplia, come si è già visto . Da mettere in conto pure la predisposizione di un non meglio specificato “quadro giuridico”, per scoraggiare atti speculativi. In buona sostanza, le case dovranno essere vendute solo a singoli individui.

Dove comprare terreni edificabili ad 1 euro

Per quanto invece concerne l’opzione di vendita terreni, oggetto del presente approfondimento, il focus è per ora puntato su Champ–du–Boult. Si tratta di un comune francese di poce centinaia di anime, situato nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia. A quanto si legge, si tratta di un delizioso villaggio rinomato per un ottimo sidro e per un verde incontaminato. Il paesino dai tratti bucolici è quindi in cerca di residenti disposti a stabilirsi lì.

La contropartita è che i prossimi cittadini francesi acquistino i terreni edificabili, ripetiamolo “edificabili”, al costo bucolico di 1 euro al metro quadrato. Dovrà poi far seguito la costruzione di una casa sul lotto “acquistato” e l’impegno a vivere nel villaggio con continuità per tutto l’anno.

Se ieri Parigi “valeva bene una messa” , oggi Champ-du-Boult “val bene un terreno”!