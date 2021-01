Dall’armadio alla credenza, e passando per la scrivania, dove comprare i pezzi di ricambio per i mobili e quando conviene?

Perché spesso i pezzi di ricambio non si riescono a trovare. Così come altrettanto spesso il pezzo di ricambio è talmente costoso che vale la pena comprare un mobile nuovo.

Ecco dove comprare i pezzi di ricambio per i mobili e quando conviene

Nel dettaglio, i canali d’acquisto dei pezzi di ricambio per un mobile sono almeno quattro. Ovverosia il negozio o la catena dove il mobile è stato acquistato. Ma non sempre il rivenditore di mobili, oltre a vendere il prodotto finito, propone poi alla clientela pure la vendita dei pezzi di ricambio.

In tal caso occorre o rivolgersi direttamente alla ditta produttrice, ad esempio, della scrivania o dell’armadio.

Oppure recarsi presso un negozio di ferramenta. Dove il pezzo di ricambio, se non disponibile nell’immediato, potrà essere comunque ordinato.

In alternativa a tutte queste possibili soluzioni, inoltre, pure online si possono trovare e acquistare i pezzi di ricambio per i mobili. Ma occorre fare molta attenzione a non sbagliare specie quando il pezzo da sostituire rientra nella cosiddetta minuteria. Ovverosia le viti, le cerniere, le aste e le bussole. Ma anche i tappi, le giunzioni e i ganci.

Quando conviene usufruire del bonus

Per quel che riguarda, invece, la convenienza, più il pezzo di ricambio è costoso, più ci sarà da valutare se non sia il caso di acquistare un mobile nuovo. Specie se questo è già notevolmente datato. E ciò anche considerando e valutando tutti i possibili vantaggi fiscali che sono ottenibili dal cosiddetto Bonus mobili.

Ma a patto di acquisire, per l’accesso all’incentivo fiscale, tutta la documentazione che è necessaria così come viene spiegato e precisato in questo articolo. Per il 2021, tra l’altro, l’importo massimo del Bonus mobili, per unità immobiliare, passa da 10.000 euro a ben 16.000 euro.