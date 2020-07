Cosa attendere da ora ai prossimi giorni? Qual è il miglior modo per investire e guadagnare? Oggi utilizzando le tecniche di ProiezionidiBorsa andiamo a illustrare la nostra strategia operativa per questa settimana.

Dove comprare e dove vendere in Borsa per questa settimana?

Frattale previsioni andamento dei mercati in settimana

Le attese sono per un inizio di settimana in laterale ribassista. Fra lunedì e martedì dovrebbero essere toccati i minimi settimanali per poi ripartire al rialzo fino a venerdì.

Come regolarsi? Quali sono i livelli di minimo e massimo che potrebbero formarsi? Abbiamo utilizzato il nostro calcolatore WinTrading per definire dove comprare e vendere e come tradare con probabilità dal 70 al 90%.

Ecco la nostra operatività sui principali indici/futures dei mercati internazionali.

S&P 500 Index

Tendenza LONG Area MIN-1 3182.5000 Area MIN-2 3210.2500 Area MAX-1 3293.5000 Area MAX-2 3321.2500 Entry Level 3210.2500 STOP inf/sup 3127.0000 Max estensione prezzo 3293.5000 Take Profit 70% 3249.1000 Take Profit 90% 3226.9000

Dax Future

Tendenza LONG Area MIN-1 12752.0000 Area MIN-2 12870.5000 Area MAX-1 13226.0000 Area MAX-2 13344.5000 Entry Level 12870.5000 STOP inf/sup 12515.0000 Max estensione prezzo 13226.0000 Take Profit 70% 13036.4000 Take Profit 90% 12941.6000

Eurostoxx Future

Tendenza LONG Area MIN-1 3329.0000 Area MIN-2 3360.0000 Area MAX-1 3453.0000 Area MAX-2 3484.0000 Entry Level 3360.0000 STOP inf/sup 3267.0000 Max estensione prezzo 3453.0000 Take Profit 70% 3403.4000 Take Profit 90% 3378.6000

Ftse Mib Future

Tendenza LONG Area MIN-1 20002.5000 Area MIN-2 20206.2500 Area MAX-1 20817.5000 Area MAX-2 21021.2500 Entry Level 20206.2500 STOP inf/sup 19595.0000 Max estensione prezzo 20817.5000 Take Profit 70% 20491.5000 Take Profit 90% 20328.5000

Legenda

A titolo di spiegazione se ce ne fosse ulteriormente bisogno l’operazione per questa settimana sul Ftse Mib Future è la seguente:

LONG da 20.210 con Stop a 19.590 e TP 70% 20.325, TP 90% a 20.490 e TP MAX EST. a 20.815

Area MIN-1/Area MIN-2 dove si formerà probabilmente il minimo settimanale

Area MAX-1/Area MAX-2 dove si formerà probabilmente il massimo settimanale

Tendenza LONG significa che sono attesi rialzi in settimana

Entry Lexel è il punto dove aprire operazioni LONG settimanali

1 tick sotto lo Stop è il punto dove chiudere le operazioni LONG in perdita

Take Profit sono i punti con le relative probabilità di essere centrati durante la settimana

Approfondimento

