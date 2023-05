Dove comprare a poco prezzo gli abiti chemisier che nascondono la pancia in estate imitando Kate Moss e la collezione Dior

Sono eleganti e comodi e ci aiutano ad apprezzare le nostre forme, avvolgono il fisico e nascondono i difetti. Gli abiti di un solo pezzo con abbottonatura a camicia vengono utilizzati in primavera e d’estate ormai da alcuni anni perché facili da abbinare e ideali per diverse occasioni. Ecco alcuni consigli.

Il taglio è semplice, le rifiniture sono sobrie, hanno il colletto come le camicie e sono freschi e ideali per la primavera e l’estate. Gli abiti chemisier sono protagonisti delle passarelle da alcuni anni grazie al modello lanciato nel 2000 da Galliano per la collezione Dior. Questo modello si è diffuso ed è stato distribuito da molte catene che si occupano di garantire prezzi accessibili per la grande distribuzione.

All’OVS troviamo abiti chemisier in Denim con 2 tasche applicate sul petto e 2 tasche verticali, maniche a sbuffo e cintura annodata in vita a meno di 50 euro. Oppure sempre allo stesso prezzo ne troviamo alcuni con stampa multicolor fantasia, spalla scesa e bottoni ai polsi. Se vogliamo puntare sull’eleganza possiamo scegliere i colori pastello che rendono la silhouette invidiabile, con un foulard intorno al collo l’abbinamento è facile e immediato.

Diverse opzioni

È un outfit giusto per le passeggiate mattutine, per il mare o per un cocktail la sera. Kate Moss ne va matta e li mette sempre in valigia prima di un viaggio. Perché gli abiti chemisier sono versatili, con un tacco e un piccolo gioiello abbiamo un look veloce per le nostre serate. Con il sandalo basso e un paio di occhiali scuri ci prepariamo velocemente per la spiaggia. Sono corti o lunghi, smanicati o con maniche lavorate, trasparenti o colorati. Dove comprare a poco prezzo questi vestiti?

Zalando, Zara, North Sails, Benetton, OVS li hanno per soddisfare tutte le necessità. Forme, colori, fantasie e prezzi variano, possiamo trovare modelli molto eleganti a 50 euro e altri sofisticati a meno di 100 euro. Avere questo capo nel nostro guardaroba in primavera e in estate ci aiuterà a creare il l’outfit adatto per l’impegno mondano della giornata.

Dove comprare a poco prezzo gli abiti chemisier e come abbinarli

Forse abbiamo già cominciato a fare esercizio fisico in vista della prova costume ma l’insicurezza non ci abbandona. Un abito chemisier è in grado di camuffare la nostra pancia perché ha la parte superiore più stretta ed è facile mettere in evidenza il décolleté. Con una cintura in vita il gioco è fatto. Possiamo continuare ad allenarci e migliorare il nostro aspetto se ne abbiamo voglia, saremo comunque eleganti.

Gli abbinamenti devono essere fantasiosi e giocosi. Oltre alle cinture e ai bottoni originali, pensiamo agli orecchini pendenti, a una shopper bag di dimensioni importanti, a dei cuissardes in vernice se l’abito chemisier è più corto. Se abbiamo scelto la cinta scura per migliorare ulteriormente la silhouette possiamo abbinare al vestito una collana a catena grossa. Possiamo davvero sbizzarrirci questa primavera e questa estate. Da alcuni anni gli abiti chemisier ci accompagnano durante la stagione più difficile, quella in cui dobbiamo scoprirci di più. Ma sappiamo di avere un alleato che non possiamo proprio farci scappare.