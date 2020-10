L’oro è da sempre il bene rifugio per eccellenza. Durante i giorni bui del lockdown e del crollo verticale delle Borse, i lingotti sono andati a ruba. Passata la tempesta, il prezzo è salito alle stelle per superare, durante quest’estate 2020, anche i 2.000 dollari l’oncia, più o meno 63 dollaro al grammo. Da qualche giorno, il prezzo si attesta intorno ai 1.900 dollari. Viene, dunque, da pensare che ne potrebbe valere la pena di mettersi alla ricerca di questo metallo nobile. Ma ogni potenziale cercatore, prima di mettersi all’opera, si chiede: dove cercare e trovare oro in Italia? Procediamo con ordine, esponendo quelle che, ad oggi, sembrano essere le aree più ricche di queste pepite, grani o pagliuzze.

Le valli che scendono dalle Alpi

La zona migliore per eccellenza è quella dei fiumi del Nord Italia. È in quest’area, infatti, che sussiste una delle maggiori concentrazioni di questa materia prima. Va, tuttavia, precisato che si tratta di piccole pagliuzze, niente a che vedere con i ricchi giacimenti, per esempio, dell’Australia o del Sud Africa.

Nel caso italiano questi granelli d’oro provengono tutti dalle Alpi, specie quelle centro-occidentali. Infatti è il Piemonte la regione più fertile al riguardo. Seguono, poi, la Lombardia e la Liguria, e infine il Veneto. Le secche che formano i fiumi di queste regioni sono i punti privilegiati per la ricerca. Specie quando i corsi d’acqua formano le insenature: qui è più probabile che l’oro si depositi nel tempo. Essendo infatti il più pesante dei metalli presenti nell’acqua, nelle pieghe e nelle insenature tende facilmente a depositarsi. Quando la sua concentrazione è notevole, si dice in gergo che forma una “stellata”.

Dove cercare e trovare oro in Italia?

I maggiori cercatori d’oro si trovano lungo le sponde basse dei fiumi che scendono dalle Alpi. Piccozze, secchi, imbuti e canaline sono gli attrezzi del mestiere di questi cercatori d’altri tempi. Negli anni delle Guerre, per la popolazione locale, era un modo di guadagnarsi da vivere. Oggi è un mix tra sfida, hobby e divertimento, specie se fatta insieme agli amici. Diventa, infatti, un modo alternativo per trascorre il tempo libero.

Tra i fiumi più battuti in assoluto, va menzionato il Ticino. Ma anche l’Orco, l’Elvo, il Cervo e il Sesia hanno la fama di essere dei “fiumi d’oro”. Ecco dunque svelati i migliori posti dove cercare e trovare oro in Italia.

