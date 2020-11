La odierna pandemia ha messo in ginocchio l’economia e il Paese, costringendo tutti i cittadini ad indossare i dispositivi di sicurezza, ovvero le mascherine. Come si sa, ne esistono di vari tipi: da quelle in tessuto stampato a quelle con doppio filtro. Alcune più sicure di altre, ma quello che è veramente importante è indossarle, sempre.

L’inquinamento causato dalla mascherina

Purtroppo la mascherina monouso ha portato ad un innalzamento dell’inquinamento, nonostante il calo invece dell’inquinamento nell’aria. I marciapiedi delle grandi città si stanno ricoprendo di mascherine, e qui uno si chiede che fine abbia fatto il senso civico delle persone e il rispetto verso l’ambiente. Quello che però forse molte persone non sanno ancora è che le mascherine monouso non sono riciclabili. Quindi dove bisogna buttare la mascherina per evitare di inquinare?

Non sono riciclabili

Ebbene sì, è tutto vero. Queste sono fatte di polipropilene, plastica che deriva dai combustibili fossili e per degradarsi ci impiega circa 100 anni. Il problema è che per riciclare le mascherine monouso servono dei macchinari e tecniche molto specifiche poiché sono ottenute da un mix di materiali abbastanza complesso.

Dove bisogna buttare la mascherina per evitare di inquinare?

Il dispositivo di protezione, quindi, andrà cestinato nell’indifferenziata. Per gettarlo via correttamente quello che in realtà si dovrebbe fare è buttarlo in una busta, sigillarla, e poi buttarla nel cestino per contenere i batteri. Quindi se si è insicuri su dove buttare le mascherine il posto giusto è il cestino dell’indifferenziata e non è assolutamente per terra, dove si aumenta il rischio di inquinamento ambientale.

Lodevole è il caso di Mario Mezzacasa, ex guardia forestale in pensione, che gira in bici per i Colli Euganei raccogliendo tutte le mascherine abbandonate in giro per i Colli. Luoghi che aveva protetto quando era in servizio e luoghi che protegge oggi da una nuova minaccia di inquinamento.

