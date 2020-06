Il Ftse Mib future scadenza settembre alle 16 odierne ha generato un pattern ribassista di breve termine e fino a quando non si assisterà a nuova inversione rialzista, l’obiettivo dei prossimi giorni potrebbe essere verso 18.145/17.700.

Dove attendere per acquistare un titolo azionario che potrebbe esplodere al rialzo?

La nostra raccomandazione è quella di rimanere a bordo campo sul Ftse MIb future. Il motivo è semplice ed è basato su calcoli di probabilità. Siamo a ridosso del setup annuale di Proiezionidiborsa (22 giugno) e queste date dispiegano sempre effetti di medio periodo. Per questo motivo il ritracciamento in corso non va accumulato ma si deve attendere. La previsione di più lungo respiro è che i ritracciamenti vanno comprati in quanto il peggio dovrebbe essere alle spalle ma di volta in volta andremo a vedere se sarà così.

Cosa fare frattanto?

Seguiremo gli sviluppi ma oggi possiamo iniziare a studiare cosa comprare nei prossimi giorni se e quando il mercato tornerà al rialzo. Ci sono alcuni titoli però che continuano a mostrare forza rialzista e ora andiamo a studiare dove attendere per acquistare un titolo azionario che potrebbe esplodere al rialzo?

Una mappa per definire la nostra futura strategia

Continuiamo ad osservare con grande attenzione le dinamiche del gruppo Unipol (MIL:UNI). Il titolo oggi quota a 3,48 +0,99%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 2,49 ed il massimo a 5,506.

In base ai calcoli dl discounted cash flow il prezzo di fair value è stimato a 3,90. Il consenso degli analisti invece si posiziona sul prezzo di 4,54.

Il supporto di breve è a 3,41 ed è stato toccato già in mattinata. La tenuta di questo livello potrebbe far ripartire i corsi azionari verso i 3,94 di brevissimo altrimenti saranno possibili ribassi prima verso 3,23 e poi 2,99.

Si potrebbero tentare acquisti ai prezzi attuali con stop a 3,403.

Riteniamo che questo titolo possa fare molto bene sia nel breve che nel lungo termine. Comprare ai prezzi attuali espone ad un risk reward a favore davvero interessante.

Si procederà per step.