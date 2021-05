Dove approderanno le azioni Saipem dopo aver perso circa il 13% in una sola settimana? Perché questo è stato il pesantissimo ribasso cui è andato incontro il titolo. In realtà se il ribasso sorprende per ampiezza non giunge inatteso visto il segnale di vendita scattato sullo Swing Indicator a metà marzo. Da allora le azioni Saipem hanno perso circa il 20%.

D’altra parte la debolezza del titolo non è una novità. Dopo aver perso oltre il 95% dai massimi storici segnati nel 2012, Saipem continua a essere molto debole anche rispetto al suo settore di riferimento. Basti pensare che nell’ultimo anno Saipem ha perso circa il 20% mentre il settore di riferimento ha guadagnato circa il 30%.

Eppure secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione media del 20%. Inoltre il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.44 volte il suo fatturato.

Dove approderanno le azioni Saipem dopo aver perso circa il 13% in una sola settimana? Le indicazioni dell’analisi grafica

Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 30 aprile in ribasso dello 1,13% rispetto alla seduta precedente a 1,9214 euro.

Se proiezione in corso sul time frame settimanale era già ribassista da metà marzo, con la chiusura di aprile anche la tendenza di lungo è invertita al ribasso. La chiusura mensile, infatti, è stata inferiore al supporto in area 2,15 euro. A questo punto, a meno di un immediato recupero in chiusura mensile, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 1,25 euro andando a rivedere i minimi storici di marzo 2020.

Il mese di maggio, quindi, potrebbe essere decisivo per capire se lo scenario rialzista di cui parlavamo in un precedente report è ancora possibile oppure no. Ricordiamo che, qualora questo scenario dovesse concretizzarsi, le quotazioni di Saipem potrebbero raddoppiare il loro valore.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile