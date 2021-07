La Toscana è una regione spettacolare ed è normale pensare che non ci sia mai abbastanza tempo per ammirare tutte le sue meraviglie. Per fortuna, però, vacanze scrupolosamente programmate possono aiutarci a scoprire le ricchezze di un posto anche con pochi giorni a disposizione e senza stancarsi troppo.

Quello che conta è lo stile scelto per viaggiare, determinante quanto la meta. Desideriamo una fuga di pochi giorni all’insegna del comfort oppure della scoperta, del relax o dello spirito wild? Ecco dove andare per un weekend last minute di 3 giorni dal cuore al mare della Toscana, che accontenti un po’ tutti i nostri desideri.

Primo giorno

Partiamo dal borgo di Pitignano, in provincia di Grosseto. Grazie a una vista mozzafiato sulla Maremma Toscana e a un centro storico unico, Pitignano è considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Le cosiddette Vie Cave, percorsi etruschi scavati nelle rocce, sono opere uniche, insieme all’acquedotto mediceo, imponente opera conclusa nel XVII secolo.

Da Pitignano continuiamo il viaggio e andiamo a Manciano e a Montemerano, altri bellissimi borghi medioevali circondati dalla campagna maremmana. Il punto più alto di Manciano è la Rocca, una costruzione del 1400. Scendendo, arriviamo in piazza Garibaldi e scorgiamo parti delle mura inglobate dal centro abitato. Qui troviamo la Chiesa di San Leonardo e la Torre dell’Orologio. Imperdibile il piccolo ma prezioso museo di Preistoria.

Uscendo da Marciano e andando verso nord, incontriamo Montemerano. A Montemerano potremo godere della vista sulla vallata e della visita sia alla Chiesa di San Giorgio del 1300 sia alla caratteristica Piazza del Castello. Il piccolo borgo è protetto da 3 cinte murarie che le conferiscono un fascino unico.

Secondo giorno

Salendo ancora di poco arriviamo alle Terme di Saturnia, dove dedicarci al relax dopo le scoperte del primo giorno. Qui troviamo sia uno stabilimento privato, sia le terme gratuite. Presso il resort e la SPA è possibile godere di trattamenti innovativi e di percorsi tra acqua termale e natura. Le Cascate del Mulino, invece, sono gratuite e aperte al pubblico tutto l’anno. L’acqua termale della sorgente ha una temperatura di 37 gradi e le piscine scavate dall’acqua sulfurea si affacciano sulla campagna maremmana. Uno spettacolo incredibile.

Dove andare per un weekend last minute di 3 giorni dal cuore al mare della Toscana

Terzo e ultimo giorno. Facciamo un salto a Manciano per una foto di rito dalla torretta del Cassero, soprannominata la Spia della Maremma, per godere del panorama a 360 gradi. Dalla torretta è possibile scorgere l’isola del Giglio e la Corsica. Da qui allora, proseguiamo verso il mare. Raggiungiamo Cala Violina, una delle spiagge più belle della Maremma. Il nome deriva dalla melodia suonata, ad ogni nostro passo, dai minuscoli granelli di quarzo che compongono la spiaggia. Un luogo incantevole.

Ricordiamoci soltanto che alla Cala Violina, nella riserva naturale di Scarlino, si accede soltanto su prenotazione.