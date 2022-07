Durante l’estate è facile cedere alla tentazione di andare subito in vacanza, ma se vogliamo godercela davvero e risparmiare dovremmo evitare luglio e agosto. Infatti, per vari motivi, molti italiani e non solo prenotano le vacanze in questo periodo. Di conseguenza, le destinazioni più gettonate diventano più care e si riempiono di turisti.

Per tutti questi motivi, chi cerca di evitare le folle e di spendere poco in viaggio, preferisce i mesi di settembre ottobre. In questo periodo, infatti, in molte destinazioni il clima è ancora gradevole, sia per goderci una vacanza al mare che in montagna. Detto questo, non resta che scegliere dove andare.

Dove andare in vacanza a settembre spendendo poco in Europa e fuori

Cominciamo dall’Italia, che offre tantissime opzioni ai viaggiatori di ogni tipo. Probabilmente, se cerchiamo una vacanza al mare sarà meglio dirigersi al Sud. Qui troviamo posti magnifici come Cala Gonone, in Sardegna, Avola, in Sicilia, Rodi Garganico, in Puglia e l’Isola di Capo Rizzuto, in Calabria.

Se preferiamo la montagna, invece, oltre alle classiche destinazioni gettonate e costose, possiamo risparmiare godendocela anche in Abruzzo, al Gran Sasso, o tra le Marche e l’Umbria, dove troviamo i Monti Sibillini.

In Europa, invece, possiamo puntare sul sicuro visitando alcune destinazioni conosciute per i loro prezzi più che abbordabili. Parliamo quindi di Praga in Repubblica Ceca, Budapest in Ungheria, Porto in Portogallo e tante altre. Settembre e ottobre, poi, ci permettono di risparmiare anche scegliendo località balneari, come quelle di Creta, Malta e Istria.

Risparmiare, però, non sempre vuol dire rimanere in Europa, dal momento che ci sono altri Paesi dov’è il cambio valuta e decisamente a nostro favore. Tra le scelte più classiche rientrano le vacanze In Tunisia e in Egitto, soprattutto a Sharm el Sheikh. Ultimamente, però, Il Marocco è diventato molto popolare, grazie alla sua ottima cucina, ai paesaggi mozzafiato e alle città dall’architettura affascinante.

Guadagna popolarità anche la Georgia, mentre Bali, in Indonesia, rimane in cima al Pantheon delle destinazioni migliori per il rapporto qualità prezzo.

Ecco quindi qualche idea su dove andare in vacanza a settembre per godersi un po’ di relax e vivere un’esperienza indimenticabile.

Se invece siamo alla ricerca di una destinazione più esotica come il Giappone, basterà conoscere i consigli per risparmiare sul viaggio e sul pernottamento.

Lettura consigliata