Settembre è il mese in cui quasi tutti rientrano al lavoro ma per molti è anche il mese prescelto per godersi le meritate ferie.

Non solo per la minor concentrazione di vacanzieri sulle strade e sulle spiagge, ma anche per le tariffe.

I prezzi, infatti, grazie alla bassa stagione, sono molto più contenuti ed il portafoglio ringrazia!

Ecco, dunque, tre mete tutte italiane da visitare in questo ultimo scampolo d’estate.

Dove andare in vacanza a settembre in Italia spendendo poco

Laigueglia è un comune situato lungo la costa ligure, riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia.

Nota come la Città del Corallo, Laigueglia si trova di fronte alla Baia del sole ed offre un mare limpido e pulito, moltissime spiagge libere ed altrettanti stabilimenti ben organizzati.

Da lì è possibile raggiungere le città di Alassio e Albenga, anche se il divertimento per grandi e piccini non manca. Vanta infatti un lungomare di quasi 15 km, parchi avventura, numerosi itinerari da scoprire a piedi o in bicicletta.

Da segnalare il villaggio medioevale Colla Micheri situato a 2 km, e la meravigliosa chiesa di San Matteo, edificio barocco del 1700 e simbolo del borgo.

Invece, Pineto, in provincia di Teramo, è una delle più famose località di mare dell’Abruzzo.

È senz’altro la vacanza perfetta per chi vuole dividersi tra mare (da anni ottiene il riconoscimento di Bandiera blu d’Europa) verde e buon cibo.

Deve il suo nome proprio ad una splendida pineta che si estende per oltre 3 km, luogo ideale per lunghe camminate e sport all’aria aperta.

Da non perdere assolutamente la splendida Villa Filiani e Parco Filiani, caratterizzato dalla presenza al suo interno di un parco avventura per grandi e piccoli.

Benvenuti al Sud

Ed eccoci in provincia di Foggia, con questa piccola perla tutta da scoprire che è Rodi Garganico.

Rodi Garganico vanta lo splendido e rinomato mare del Gargano, ed è situata in una posizione estremamente favorevole per raggiungere diverse mete d’interesse. La splendida cittadina di Vieste dista solo 35 km, mentre a poco più di 15 km è possibile visitare la caratteristica Peschici.

Imperdibile una visita alle Isole Tremiti. Proprio dal porto di Rodi Garganico partono numerose visite organizzate verso l’Arcipelago.

Queste sono solo alcune idee su dove andare in vacanza a settembre in Italia spendendo poco. Per approfondire sul tema del viaggiare all’insegna del risparmio si consiglia l’articolo In pochi conoscono questi 3 geniali trucchetti per viaggiare risparmiando, senza troppe rinunce.