Anche a febbraio, mese più corto dell’anno, non mancano appuntamenti importanti: dal Festival di Sanremo al Carnevale passando per San Valentino.

Ebbene sì, come tutti ben sappiamo, il 14 del mese è la festa degli innamorati e ognuno si prepara a viverla a proprio modo.

Diciamo la verità, probabilmente sono pochi quelli che ignorano la ricorrenza, non presentandosi nemmeno con una rosa rossa o un cioccolatino.

È pur vero che l’amore andrebbe celebrato ogni giorno, ma è un buon pretesto per concederci qualche dimostrazione d’affetto in più, che non guasta mai.

Le alternative a disposizione per festeggiarlo sono diverse e una non esclude l’altra: cena a lume di candela, weekend in spa, fiori o cioccolatini.

Se poi siamo bravi a giocare d’anticipo, potremmo stupire il partner prenotando un mini viaggio per passare un po’ di tempo insieme.

Ecco allora dove andare a San Valentino 2022 in Italia per una gita romantica alla scoperta dei luoghi dell’amore circondati da natura e specialità enogastronomiche.

Le Cinque Terre

Nonostante la celebre Via dell’Amore sia ancora chiusa, il nostro primo suggerimento ricade comunque sulle Cinque Terre, suggestive sotto ogni aspetto.

Del resto, chi può resistere di fronte allo spettacolo di colline e promontori che scivolano dolcemente verso il mare, costellati da case color pastello?

Dove andare a San Valentino 2022 in Italia per fare passeggiate romantiche tra arte, paesaggi e buon cibo

Chi invece al mare preferisce il fascino delle imponenti montagne potrebbe optare per il Sentiero dell’Amore, semplicissimo percorso panoramico a Fai della Paganella, in Trentino.

Si tratta di un tragitto veramente molto facile, che tuttavia non manca di offrire alla vista scenari incantevoli, oltre che sculture lignee e poesie intagliate.

Le originali specialità trentine gustate in un tipico rifugio lungo il sentiero non saranno altro che il fiore all’occhiello di uno strepitoso weekend romantico.

Nel caso in cui fossimo intenzionati a goderci l’ultima neve di stagione sulle Alpi, l’ideale sarebbero queste ciaspolate per principianti a pochi chilometri da Torino.

Strade e vie dell’amore

Forse pochi lo sanno, ma l’Italia è ricca di strade e percorsi con chiari riferimenti all’universo amoroso.

Basti pensare al Vicolo dell’Amore che si nasconde tra i Quartieri Spagnoli, a Napoli, città recentemente premiata da una classifica del New York Times.

Anche l’Umbria non è da meno con Via Baciadonne, tappa obbligata durante il percorso tra i suggestivi vicoli di Città della Pieve.

Inutile sottolineare la bontà dell’enogastronomia di entrambe le regioni e le loro ulteriori attrattive, dal Vesuvio alle colline umbre.