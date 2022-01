Le feste sono finite e molti di noi le hanno passate sulle piste da sci oppure in qualche città d’arte. Ora, fino a Pasqua, non avremo molte occasioni di fare dei bei viaggi.

Se siamo tra quelli che hanno fatto poche ferie a Natale, però, possiamo rimediare nei prossimi giorni. Gennaio, infatti, è un ottimo momento per fare un viaggetto, anche dopo la Befana.

Oggi, quindi, consigliamo due mete in particolare che potrebbero fare la gioia di molti, soprattutto coloro che lavorano in una rumorosa metropoli. Ovviamente, prima di organizzare un viaggio in questo periodo, invitiamo caldamente a leggere le disposizioni governative in materia.

Dunque, ecco dove andare a gennaio per un weekend di divertimento lontano dal caos della città.

Ecco le grandi mete

Le due località che conosciamo non si trovano in Italia, ma sono raggiungibili in modo relativamente facile dal nostro Paese.

Partiamo dalla foresta di Bregenz, una regione dell’Austria. Essa si trova incastonata tra Svizzera e Germania ed è un luogo speciale per coloro che vogliono fare due passi nella neve. Ci sono, infatti, svariati chilometri di percorsi, in cui tuffarsi nella meravigliosa natura svizzera.

Si tratta di una località perfetta per coloro che vogliono allontanarsi del tutto dalla complessità della vita di tutti i giorni. Consigliamo in particolare di partecipare ad una delle camminate al chiaro di luna, perfette soprattutto se si vuole fare un viaggio romantico.

Oltre alle camminate, la regione di Bregenz è ottima anche per sciare o per fare un giro sulla slitta. Si tratta, infatti, di una meta rinomata e che ogni anno raccoglie molti appassionati di sport invernali.

La seconda località che conosciamo è Val Thorens, che si può raggiungere in due orette di macchina dopo il traforo del Frejus.

Essa si trova nel dipartimento francese della Savoia ed è una fantastica meta per tutti coloro che amano lo sci. Accoglie ogni anno oltre 200.000 turisti e si trova molto in alto, a 2300 metri. Questo le permette di stare aperta fino alla primavera, perché la neve si scioglie più tardi lì.

Ospita anche la pista di slittino più lunga di tutta la Francia ed ha persino un circuito automobilistico interamente su ghiaccio. Se Bregenz è adatta a chi vuole tranquillità e romanticismo, Val Thorens è perfetta per chi vuole divertimento ed emozioni forti.

