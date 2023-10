Dove abita Jon Fosse, Nobel per la Letteratura 2023: chi lo pubblica in Italia e quali sono le opere premiate

Il calore di una grotta è dato dall’onore di viverci. La carriera di Jon Fosse è corredata di riconoscimenti che lo hanno portato a vivere un luogo unico e speciale. La fama lo sta ripagando anche in Italia dove non era molto conosciuto. Il suo talento non ha confini.

Si trova adagiata su una grotta, uno sperone roccioso nei pressi del Parco del Palazzo, l’abitazione di Jon Fosse. Scrittore, drammaturgo, giornalista norvegese che ha vinto il Nobel per la Letteratura nel 2023. L’edificio si trova nel Palazzo Reale posto nel centro di Oslo in Norvegia. Si chiama Grotten, è un edifico del diciannovesimo secolo, residenza onoraria che appartiene allo Stato della Norvegia.

È facile immaginare numerosi intellettuali e persone di spicco che possono essere incontrate quotidianamente. Sedere con loro a bere una tazza di tè caldo, assaporare cultura a ogni passo. È possibile nella casa progettata dall’architetto Hans Linstow in cui vivono il compositore Sinding, lo scrittore Overland, il compositore Nordheim e ora anche Jon Fosse. In passato la casa era stata dimora del poeta Wergeland che ci visse tra il 1841 e il 1845.

Il flusso di coscienza colpisce ancora

Dove abita Jon Fosse, Nobel per la Letteratura 2023? Abita a Grotten, un antico edificio che dagli anni Venti viene assegnata come residenza fissa alle personalità norvegesi per alti meriti direttamente dal Re di Norvegia. Fosse se l’è guadagnata grazie all’opera immensa che lo ha portato dritto al Nobel. Le opere premiate sono la prima e la terza parte di Settologia che è un capolavoro formato da 3 parti. Saranno tutte pubblicate dalla Nave di Teseo casa editrice guidata da Elisabetta Sgarbi.

Settologia è composto da diversi romanzi scritti secondo la tecnica del flusso di coscienza inventata da Joyce e resa celebre da Faulkner e Kerouac. La Nave di Teseo ha come scopo quello di rendere Fosse popolare anche in Italia dove finora era poco conosciuto. I romanzi di Settologia vedono un pittore impegnato a comporre un dipinto e ricordare nel mentre vari episodi della sua vita.

Dove abita Jon Fosse, Nobel per la Letteratura 2023 e quali premi ha vinto

La motivazione del Nobel secondo l’Accademia Svedese sta nella drammaturgia e nella prosa innovativa di Fosse che riescono a descrivere l’indicibile. Fosse ha 64 anni, è tradotto in più di 50 lingue, è stato candidato diverse volte all’International Booker Prize.

Ha ricevuto nel 2007 il titolo di Cavaliere dell’Ordre national du Mérite in Francia ed è stato definito dal Daily Telgraph come uno dei 100 geni oggi viventi. Nel 2015 ha vinto il Nordic Council’s Literature Prize come miglior autore della Scandinavia. È laureato all’Università di Bergen dove si è specializzato in comparatistica, il ramo della letteratura che studia i rapporti tra le letterature nelle diverse lingue.