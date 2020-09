Prendi il Tantra, antica dottrina indiana che ricerca e spiega gli insegnamenti spirituali, e unisci la vita di coppia. Ne uscirà che dormire separati fa bene alla coppia, ecco perché secondo il Tantra. Curioso come una delle prime raccomandazioni di questa antica tradizione orientale suggerisca ai giovani sposi di separarsi subito per qualche notte. Ma vediamo da vicino assieme ai nostri Esperti il segreto di milioni di coppie orientali, meno portate al divorzio di quelle occidentali.

Saremmo più tranquilli

Dormire separati porterebbe a un primo evidente stato emotivo: la calma. Se i coniugi dormono qualche volta in stanze diverse, ne deriva una maggior tranquillità nella coppia. Gli eventi verrebbero affrontati con maggior equilibrio e serenità. La spiegazione sarebbe da ricondurre al ritrovamento della nostra interiorità psicologica, altrimenti influenzata dal partner.

Riposare rigenera, russare no

Al Tantra si lega un recente sondaggio tra le coppie americane, che, imputano al russare una delle principali cause di rottura coniugale! Ma a russare non sarebbero solo i maschietti, ma anche le signore, con relative notti insonni e giornate successive in preda all’irascibilità. Dormire separati fa bena alla coppia, ecco perché secondo il Tantra, ma anche secondo i connazionali di George Washington.

Non c’è il rapporto obbligato

E veniamo al motivo principale per il quale dormire separati allungherebbe il “menage” della coppia: aumenta il desiderio di incontrarsi. Dormire assieme invece condurrebbe all’inevitabile ovvietà che bisogna unirsi al partner per necessità. La distanza, invece, anche se minima, ridesta l’attenzione e il desiderio dei partner, così come accada tra fidanzati che abitano ognuno a casa propria.

Spegnere la luce quando vogliamo

Il motivo senz’altro più curioso del dormire separati sta invece nel rilassarsi prima di dormire e spegnere la luce quando vogliamo. Qui, ovviamente non c’entra il Tantra, ma nuovamente la ricerca americana, visto che si parla anche di tv. Uno dei grandi crucci delle coppie è proprio il legame o la schiavitù con la televisione. Sappiamo che gli americani hanno inventato la pay tv e lo streaming: i modi migliori per vedere la tv h24!

Ecco allora che, dormire da soli ci permette di spegnerla quando vogliamo, di non cercare di dormire col partner che legge e di avere gli ultimi momenti della giornata solo per noi. E questo sarebbe davvero importante, perché, secondo i ricercatori americani, gli ultimi istanti prima di dormire sono anche i più importanti della giornata successiva. Prima di dormire infatti dedichiamo qualche istante alle strategie dell’indomani e ai segreti per vivere meglio il lavoro.

Approfondimento

