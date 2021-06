Non è sempre facile riuscire a prendere sonno durante le notti più calde dell’estate. Le zanzare, le alte temperature e i rumori esterni, infatti, ci portano spesso a passare delle fastidiosissime notti insonni.

Nell’articolo “Ecco come cambiare le abitudini di sonno e riuscire finalmente a dormire presto” abbiamo spiegato come riprendere dei ritmi sonno-veglia soddisfacenti. Oggi scopriremo assieme perché dormire senza problemi nelle notti più calde dell’estate è possibile seguendo questi consigli.

Quelle fastidiose notti insonni a cercare di scacciare le zanzare

Capita spesso di soffrire di insonnia durante l’estate, rigirandosi nel letto alla ricerca di un sonno che stenta ad arrivare. Pochi ci pensano, ma una delle cause di questa problematica è legata ai cambiamenti nelle abitudini quotidiane a cui ci sottoponiamo durante il periodo estivo.

In particolare, dedicarsi ad uscite notturne che terminano all’alba e esporsi a luci artificiali portano il nostro corpo a produrre livelli inferiori di melatonina.

In questo modo ci si ritrova a dover fronteggiare degli importanti scompensi nei ritmi sonno-veglia. Per questo motivo è consigliato, soprattutto per le persone che soffrono di insonnia, di diminuire il più possibile le uscite notturne estive.

Dormire senza problemi nelle notti più calde dell’estate è possibile seguendo questi consigli

Un altro motivo per cui spesso non si dorme bene la notte è collegato al fatto che tendiamo a mantenere la finestra della camera aperta. In questo modo permettiamo ai rumori esterni di disturbare il nostro sonno, diminuendone la qualità.

Infatti, per quanto siano i rumori improvvisi a svegliarci durante la notte, il brusio che proviene dalla strada non andrebbe assolutamente sottovalutato. Infatti, per quanto tendiamo ad abituarci a rumori esterni continuativi, questi possono portarci ad avere degli eventi di arousal, ossia dei risvegli di cui non siamo coscienti. Per questo motivo sarebbe consigliato isolarsi il più possibile dai rumori esterni provenienti dalla strada.

