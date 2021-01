Soffrire di insonnia non è un disturbo semplice da sopportare. Non riuscire a dormire a sufficienza compromette moltissime sfere della nostra vita. Il nervosismo cresce, il nostro rendimento lavorativo si abbassa, e non solo. Il nostro umore tende ad essere sempre basso, condizionandoci molto in termini di felicità e serenità. Sono diverse le cause per cui possiamo sperimentare un sonno difficile e travagliato. Il più delle volte, quando non ci sono patologie conosciute, il principale motivo è dovuto ad un eccesso di ansia e stress.

I continui risvegli

Infatti se ci troviamo in un periodo in cui siamo particolarmente stressati, avremo molto probabilmente difficoltà a prendere sonno. Questo accade perché il nostro cervello è eccitato e sovraccaricato, e non ci permette dunque di rilassarci abbastanza per provare a dormire. Anche se dovessimo riuscire ad addormentarci, andremo quasi sicuramente a sperimentare quei fastidiosi continui risvegli. Trovandoci così il giorno dopo ad essere ancora stanchi e, di conseguenza, ancora più nervosi. Forse però non tutti sanno che alcuni alimenti possono venirci in aiuto in questo senso. Vediamo dunque come dormire finalmente un sonno profondo e beato grazie a questo cibo.

Le albicocche

Esistono alcuni cibi, tra cui appunto le albicocche, in grado di favorire il sonno. Ripetiamo che ovviamente questi rimedi possono funzionare nel momento in cui non si tratti di una patologia. In quest’ultimo caso infatti è sempre bene rivolgersi al proprio medico curante.

Se però stiamo attraversando un periodo più o meno lungo dove incontriamo dei problemi con il sonno, le albicocche potrebbero fare al caso nostro. Grazie ad alcune componenti di questo frutto infatti, il nostro corpo riesce ad ottenere dei benefici non indifferenti.

Le albicocche possiedono un’alto livello di potassio e di magnesio. Quest’ultimo in particolare aiuta molto il nostro corpo a ridurre lo stress e l’ansia. Riducendo questi due stati d’animo troveremo il sonno in maniera più facile ed instantanea, ma non solo. Il magnesio riesce anche a stimolare la produzione di melatonina. Non a caso, quest’ultima viene anche chiamata l’ormone del sonno. Dunque, possiamo provare a mangiare due albicocche ogni sera prima di andare a dormire. Il nostro cervello ci ringrazierà di certo. Ecco dunque come dormire finalmente un sonno profondo e beato grazie a questo cibo.