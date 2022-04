I nostri animali domestici sono parte della nostra famiglia. Per questo motivo spesso ci troviamo a farli dormire accanto a noi. Quello che nessuno ci dice, però, è che ci sono diversi benefici nel dormire con i nostri amici pelosi.

Gli animali domestici vengono spesso utilizzati anche come terapia per alcune problematiche. La pet therapy si sta diffondendo sempre di più per rinforzare cure tradizionali. Ecco perché secondo alcuni studi anche dormire con i propri amici a quattro zampe può essere estremamente positivo.

Ecco perché dormire con i propri animali domestici cani e gatti potrebbe far abbassare il colesterolo e la pressione ma in tutto sono 4 i benefici più importanti

Il primo beneficio è quello di un maggiore senso di sicurezza e comfort. Soprattutto per chi si sveglia a causa di incubi, la sicurezza data dal trovare il proprio cane accanto a sé, aiuta a calmarsi. La presenza del proprio animale domestico può inoltre aiutarci a sentirci più sicuri mentre dormiamo.

Un altro beneficio importante è quello di una migliore salute mentale. Infatti avere un animale domestico riduce ansia e solitudine. Aiutano inoltre a distrarsi da eventuali sintomi di malattie mentali, regolando le emozioni. Dormire con i propri animali ci fa sentire più rilassati e riposati, per il fatto che abbiamo un contatto fisico con loro. Questo ci porta anche a diminuire il nostro livello di stress.

Il terzo beneficio è quello di una maggiore immunità. Infatti, dormire con i nostri amici a quattro zampe ci porta ad essere a contatto con microorganismi. Questo aumenta la probabilità di immunità nei confronti allergie. Soprattutto nei bambini, un primo contatto con gli animali aiuta a sviluppare una difesa nei confronti di alcune allergie.

Inoltre dormire con i propri animali potrebbe aiutare a diminuire il colesterolo e la pressione. Avere un cane ha effetti positivi sul sistema cardiovascolare. Questo soprattutto se si è a stretto contatto, come avviene mentre si dorme.

Consigli pratici per il sonno con il proprio animale

Ecco perché dormire con i propri animali domestici cani e gatti porta molti benefici, ma ci sono anche delle indicazioni da seguire. Lavare spesso lenzuola e coperte aiuta non solo la nostra igiene, ma anche quella del nostro compagno a quattro zampe. Anche avere un regolare ciclo del sonno è un’indicazione da seguire. Infatti andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora aiuta il nostro animale ad avere una vita sana e regolare.

