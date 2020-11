Dormire, si sa, dovrebbe occupare circa un terzo delle nostre vite. Infatti 7-8 ore al giorno di buon sonno sono il tempo consigliato dagli esperti per trarre maggior beneficio dal riposo. Non tutti però ci riescono, e i motivi possono essere i più disparati.

Spesso possono essere stress e preoccupazione, a volte cibi sbagliati, altre non si capisce. Si calcola che circa il un italiano su 10 ne soffra, e i numeri sembrano in aumento per via della pandemia da coranavirus. Ecco quindi come si può dormire come un sasso grazie a questi trucchi.

Tranquillità e regolarità

Il primo passo da fare è accertarsi che la camera da letto sia comoda. Il materasso deve essere adeguato, così come il cuscino, le lenzuola, il pigiama, le luci e tutto ciò che può riguardare il sonno. Se c’è qualcosa che non funziona basta cambiarlo.

Seguire una routine precisa può essere noioso, ma non può essere evitato. Bisogna cercare di mettersi a letto sempre nello stesso orario, diminuendo drasticamente le eccezioni a questa regola.

Non si può nemmeno riposare se non si è tranquilli e lo stress e l’agitazione tengono costantemente impegnati la nostra mente. Se possibile queste fonti di preoccupazione andrebbero eliminate prima di andare a dormire. Molto importante è anche risolvere i problemi di coppia per far sì che il letto sia un luogo di pace. Può anche essere utile sfogarsi con qualcuno o scrivere un diario per alleggerirsi.

Altri accorgimenti

Dormire come un sasso grazie a questi trucchi è davvero possibile. Le tecniche di respirazione sono un buon mezzo per controllare l’agitazione. Qualche respiro lento e particolarmente profondo può aiutare a rilassarsi e a sgombrare la mente.

Per quanto sia difficile, bisognerebbe anche evitare l’uso di computer, televisione e cellulari per prendere sonno. Gli schermi emettono infatti luce blu, dannosa per il nostro sonno. Un primo accorgimento potrebbe essere quello di usare la luce notturna (di colore più giallo), ma potrebbe non bastare.

Un altro metodo è distrarsi. Dopo molto tempo che si è a letto senza riuscire a prendere sonno, bisognerebbe alzarsi e provare a distogliere la mente dal tentativo di dormire.

Fare anche attenzione ai cibi che si mangiano, evitando quelli particolarmente pesanti, spuntini fuori orario, bevande nervine e troppi zuccheri. Anche coccolarsi può aiutare a rilassamento necessario. Basta un piccolo massaggio, o anche un bel bagno caldo.

Se nulla di questo funziona, è utile rivolgersi al proprio medico e agli specialisti competenti.