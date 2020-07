Il mondo si è sempre diviso in due fazioni su tanti argomenti. C’è chi preferisce il tè al limone e chi alla pesca. C’è chi invece ama il panettone e chi il pandoro. Altri si dividono sulla preferenza mare-montagna. E poi, lo scontro avviene tra coloro che dormono con la porta della stanza chiusa e coloro che invece la lasciano aperta. Per quanto riguarda quest’ultimo argomento, le motivazioni della scelta sono spesso psicologiche. Chi dorme con la porta chiusa lo fa perché ama la privacy. Chi sceglie di lasciarla aperta, invece, dice di sentirsi più libero. Ma se ci fossero delle motivazioni più serie? Se le ragioni che dovrebbero farci scegliere riguardassero la nostra sicurezza? Vediamo nel dettaglio la questione. Dormi con la porta aperta? Ecco perché non dovresti farlo.

Dormi con la porta della camera da letto aperta? Ecco i rischi

Dormi con la porta della camera da letto aperta? Ecco perché non dovresti farlo. Sembrerà banale come questione. In fondo, se dormiamo con la porta aperta o chiusa, cosa cambia? La scelta riguarda il modo in cui ci sentiamo. Il più delle volte si pensa questo. Ma la realtà è tutt’altra. La scelta di chiudere la porta della stanza o lasciarla aperta durante la notte dovrebbe basarsi su un altro ragionamento. Le motivazioni, infatti, riguardano principalmente la nostra sicurezza. Dormire con la porta aperta comporta un rischio non da poco. E se non ci avevi mai pensato, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo spiegarti il perché.

Ecco perché non dovresti farlo

Dormire con la porta aperta può mettere a rischio la nostra incolumità. La questione, infatti, riguarda un fenomeno che purtroppo accade più spesso di ciò che pensiamo in molte case. Stiamo parlando degli incendi domestici. La National Fire Protection Association ha affermato che, solo nel 2016, si sono contati più di 350.000 incendi domestici. Ovviamente dobbiamo prendere le dovute precauzioni per evitare che ciò accada. Ma se dovessimo essere vittime di questo spiacevole incidente mentre dormiamo, la porta della nostra camera avrà la sua importanza. La porta aperta, infatti, permetterebbe al fumo di entrare velocemente nella nostra stanza. Inalandolo, potremmo perdere facilmente i sensi e non riuscire a fuggire.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quali sono i vantaggi di dormire con la porta chiusa?

La porta chiusa, invece, fungerebbe da barriera protettiva. Avremmo minuti in più preziosi per scappare e chiamare i vigili del fuoco. La porta chiusa, inoltre, blocca il calore. Il fuoco quindi, si espanderebbe più lentamente. Cosa vuol dire? Che i pompieri avrebbero più tempo per raggiungere la nostra casa e le nostre possibilità di sopravvivere aumenterebbero in modo smisurato.

Ovviamente, ci auguriamo sempre che questo genere di situazioni si presentino il più raramente possibile. Ma è giusto essere preparati e conoscere le strategie che possono aiutarci in situazioni estreme.