Che seccatura stirare i tessuti più difficili. Per quanta precisione ci mettiamo sfugge sempre qualche piega. Per non parlare poi delle lenzuola che sembra non finiscano mai. Oltre a stirare, anche piegare a volta risulta difficile. Per un approfondimento, cliccare qui per scoprire qual è il segreto per piegare gli indumenti con facilità risparmiando tempo prezioso.

Ma sono le lenzuola con gli angoli quelli più seccanti sia da stirare che da piegare. Ciò nonostante, noi di ProiezionidiBorsa in questo articolo tratteremo circa la soluzione a questo “problema”. D’ora in poi usiamo tutti questo metodo velocissimo per stirare e piegare le lenzuola con gli angoli per averle impeccabili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Gli angoli devono abbracciarsi

Per prima cosa, prendiamo i due angoli opposti e li mettiamo uno dentro l’altro, come se si abbracciassero. Allunghiamo la parte del tessuto senza angoli e appoggiamo sull’asse da stiro. Avremo la parte con gli angoli a destra e quella senza a sinistra. La parte con gli angoli abbracciati deve essere frontale e visibile.

Quindi stiriamo tutta questa parte del tessuto e la parte con gli angoli per eliminare il più possibile le pieghe. Facciamo la stessa cosa dall’altro lato: iniziamo col far abbracciare gli altri due angoli e poi allunghiamo la parte senza. Questa volta avremo la parte con gli angoli a sinistra e quella senza a destra. Dopo di che stiriamo tutto per bene.

A questo punto, prendiamo le due parti con gli angoli abbracciati e li infiliamo uno dentro l’altro. Appoggiamo il lenzuolo sull’asse da stiro e controlliamo che non ci siano pieghe. Dopo di che, pieghiamo il tessuto in corrispondenza degli angoli abbracciati.

Il passo successivo sarà quello di chiudere gli angoli. Prendiamo la parte più rialzata, che corrisponde alla metà, e la chiudiamo verso l’alto. Giriamo il lenzuolo e pieghiamo anche l’altro lato in corrispondenza degli angoli. Stiriamo sempre per togliere le pieghe da tutto il tessuto.

Lo rigiriamo avendo gli angoli sulla sinistra e chiudiamo esattamente a metà, stiriamo e lo chiudiamo un’altra volta. Avremo alla fine un rettangolo allungato che chiuderemo in tre parti.

D’ora in poi usiamo tutti questo metodo velocissimo per stirare e piegare le lenzuola con gli angoli per averle impeccabili.