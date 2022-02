Quando ci troviamo in cucina e ci apprestiamo a preparare il pranzo o la cena riusciamo a velocizzare le operazioni se troviamo a portata di mano il pentolame che ci serve. La stessa cosa si potrebbe dire per il lavaggio a mano o in lavastoviglie. Dopo la pulizia, infatti, è d’obbligo mettere in ordine.

Non sempre però piatti, pentole e bicchieri tornano al loro posto, forse a causa della mancanza di tempo, forse per pigrizia. Molte volte la problematica risiede però altrove.

Ordine fa rima con organizzazione

Infatti essere organizzati in cucina non è sempre facile eppure l’organizzazione in questo ambiente è quasi un dovere morale. Se non riusciamo ad organizzare lo spazio regnerà il caos. Allora come si potrebbe fare bene e non sprecare tempo? Mettendo in ordine e organizzando tutti gli spazi utili nei cassetti e negli scaffali.

Innanzitutto, bisognerà fare un distinguo tra i cibi e le pentole. Ognuno di loro richiede un’attenzione diversa, concentriamoci però sulla sistemazione di pentole, piatti e bicchieri.

Usiamo mensole, scaffali e cassetti a nostra disposizione per fare un riordino ad hoc.

Nello sportello sopra il lavandino avremo probabilmente uno scolapiatti. Lì dentro, in ordine, potremo posizionare i piatti fondi e piani e nel ripiano sottostante anche i bicchieri. Questi ultimi potrebbero essere messi uno sopra l’altro per dare spazio ad altri contenitori.

Se avessimo bicchieri e piatti più pregiati potremmo tenerli in esposizione dentro delle vetrine o su mensole non troppo alte. Faranno la loro bella figura, anche se saremo costretti a spolverare spesso quegli spazi.

Dallo scolapiatti o dai pensili sarà più facile prendere ciò che ci servirà per apparecchiare.

D’ora in poi piatti, bicchieri e pentole saranno sempre in ordine nella nostra cucina con queste semplici operazioni

Utilizziamo dei cassetti grandi per mettere dentro pentole e pentoline varie cercando di incastrare quelle piccole dentro quelle grandi. Il segreto è tenere delle pentole di buona fattura e gettare via quelle che a causa del tempo si sono rovinate, come alcune padelle antiaderenti.

Anche eliminare ciò che è superfluo ci aiuterà a organizzare meglio gli spazi.

Inoltre, potremmo utilizzare dei ripiani molto ampi per appoggiare le pentole che usiamo di più. Se sullo stesso ripiano ci fossero anche i piatti, potremmo utilizzare un elegante separatore per dividere gli spazi. Così la nostra cucina sarà più bella.

D’ora in poi piatti, bicchieri e pentole troveranno una loro sistemazione in casa e tutto ci sembrerà più pulito e in ordine. In fondo anche l’occhio vuole la sua parte.