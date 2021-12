Doppio minimo in arrivo e pronta ripartenza per le azioni Imvest? Potrebbe essere questa la conseguenza del movimento ribassista seguito al nostro report nel quale mettevamo in evidenza come la volatilità ridotta avrebbe potuto preludere alla ripresa di un movimento direzionale. Ed è proprio quello che è successo con le quotazioni che si sono riportate in area 0,03 euro.

A questo punto si potrebbero essere creati i presupposti per la formazione di questa importante figura tecnica le cui potenzialità rialziste sono molto importanti. Assumendo, infatti, che il minimo si formi in area 0,03 euro vediamo come il I obiettivo di prezzo rialzista si va a collocare in area 0,05 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 0,0874 euro per un potenziale rialzista del 200% circa.

Ma quali sono le condizioni affinché si possa ripartire per un rialzo così importante?

In quest’ottica il livello chiave passa per area 0,0392 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte allo scenario rialzista descritto in precedenza.

Al ribasso, invece, escursioni sotto area 0,03 euro potrebbero trovare un forte supporto in area 0,0274 euro. La rottura di questo supporto, poi, aprirebbe le porte a un’ulteriore accelerazione ribassista il cui obiettivo si trova in area 0,0109 euro (I obiettivo di prezzo).

Dal punto di vista dei fondamentali non c’è molto da essere ottimisti. Infatti, qualunque sia il parametro utilizzato per valutare Imvest il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato.

Avvertenza

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione di Imvest è di circa 2 milioni di euro. Inoltre gli scambi medi settimanali corrispondono a poco meno di 15.000 euro. Ciò vuol dire che ogni giorno il controvalore scambiato è di circa 3.000 euro. Una somma molto bassa per cui il titolo potrebbe andare incontro a violente escursioni di prezzi che aumentano il rischio di perdita in conto capitale per gli investitori.

Doppio minimo in arrivo e pronta ripartenza per le azioni Imvest? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 6 dicembre a quota 0,0325 euro in ribasso dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale