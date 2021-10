Guardando il grafico delle quotazioni immediatamente si nota un’interessante configurazione grafica sul titolo. Infatti, doppio minimo e ripartenza prepotente al rialzo, questo è lo scenario più probabile per le azioni IRCE.

Come già scrivevamo in un precedente report, dopo un rialzo di oltre il 130% le azioni IRCE hanno ritracciato da area 3,5 euro circa giù fino in area 2,9 euro. Da questo livello, poi, sono ripartite per andare a segnare un nuovo massimo infrasettimanale e un nuovo massimo in chiusura di settimana. Tutto ciò, però, non è stato sufficiente per far partire al rialzo le quotazioni. È iniziato, infatti, un nuovo ritracciamento con base di appoggio nuovamente in area 2,9 euro.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

È chiaro, quindi, che il futuro del titolo dipenderà da cosa accadrà in chiusura di settimana in prossimità di questo livello.

La tenuta dell’area di supporto potrebbe far nuovamente ripartire al rialzo le quotazioni con obiettivo massimo in area 5,2 euro. Viceversa, la rottura di area 2,9 euro potrebbe far precipitare le quotazioni fino in area 1,5 euro che è il livello dal quale era partito il precedente rialzo.

La valutazione del titolo

Secondo l’analisi basata sui multipli di mercato il titolo è molto sottovalutato qualunque sia la metrica considerata (PE, PEG e PB). In particolare le quotazioni potrebbero crescere di un fattore tre rispetto agli attuali valori. Solo in questo modo potrebbero allinearsi alla media del settore di riferimento. Inoltre, facciamo notare che il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.36 volte il suo fatturato.

Anche per l’unico analista che copre IRGE il giudizio è positivo con un consenso medio accumulare, con un prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 6%.

Doppio minimo e ripartenza prepotente al rialzo, questo è lo scenario più probabile per le azioni IRCE: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo IRCE (MIL:IRC) ha chiuso la seduta del 18 ottobre a 2,85 euro in ribasso dello 0,66% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale