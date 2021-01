Ci sono settori sui mercati azionari che continuano a salire per anni e forse lo faranno per sempre. Sono quelle società che operano nei beni di largo consumo. La domanda quindi anche se con alti e bassi ciclici, rimarrà costante nel tempo. Per questo motivo, le quotazioni continueranno a salire ed i ritracciamenti rimangono occasioni di acquisto. Nel 1996 il titolo Colgate-Palmolive (NYSE:CL) quotava a 7,61 mentre ha chiuso la giornata di contrattazione del 20 gennaio a 80,20. Dopo uno straordinario rialzo del 953% in 24 anni è ancora il momento per comprare Colgate-Palmolive?

Una performance del 39,7% all’anno potrebbe spaventare chi non è abituato ai rendimenti dei mercati azionari e potrebbe far sfuggire di mano un’interessante opportunità. Un titolo azionario o un indice che sale di molto, non fa altro che mostrare un’interessante forza relativa.

Colgate-Palmolive Company, produce e vende prodotti di consumo in tutto il mondo. Il titolo nell’anno 2020 ha segnato il minimo a 57,48 ed il massimo a 86,41.

Le nostre previsioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 71,12/77,56

area di massimo attesa 96,61/100,89.

Dopo uno straordinario rialzo del 953% in 24 anni è ancora il momento per comprare Colgate-Palmolive?

Analisi di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 3,6% all’anno.

I guadagni sono cresciuti dello 0,08% all’anno negli ultimi 5 anni.

Dividend yield del 2,19%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (21 giudizi) stimano un prezzo obiettivo in area 85,43 dollari per azione. I nostri calcoli invece portano ad un prezzo di 104,11. In entrambi i casi , le quotazioni attuali sarebbero sottovalutate.

La nostra strategia di investimento

Le quotazioni degli ultimi giorni, sembrano essere dirette verso l’area di minimo attesa per l’anno in corso. Al momento però non ravvisiamo ancora segnali di acquisto di breve termine e pertanto il ritracciamento potrebbe ancora continuare.

Per questo motivo, il consiglio è di comprare solo in chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 82,55 altrimenti attendere ulteriori ritracciamenti.

Si procederà per step.