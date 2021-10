I primi tre mesi del 2021 sono stati per questo titolo una favola tanto da guadagnarsi la palma di migliore del listino milanese.Tuttavia, dopo uno scoppiettante inizio 2021 le azioni Bialetti hanno tirato i remi in barca e sono sospese tra rialzo e ribasso.

D’altra parte se ci si sofferma solo sull’ultimo anno la performance del titolo rimane ancora molto superiore sia rispetto alla media del suo settore di riferimento che del mercato italiano. Allargando, invece, l’orizzonte temporale si scopre che il titolo rimane ancora ben al di sotto degli stessi riferimenti.

Va anche detto che Bialetti fa parte della black list della Consob e, pertanto, deve o fornire un’informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. Purtroppo con l’aggiornamento di fine luglio abbiamo assistito a un nuovo leggero peggioramento della posizione finanziaria netta dell’azienda e questo non depone a suo favore. Tuttavia, Bialetti ha depositato il ricorso per l’omologazione del nuovo accordo di ristrutturazione. Nel caso dell’effettiva implementazione, il patrimonio netto della società beneficerebbe di un consistente incremento che determinerebbe l’immediato venir meno della situazione prevista dal codice civile.

Prima di procedere, però, una nota importante. Bialetti è un titolo a bassa capitalizzazione che fino a metà febbraio vedeva scambi molto esigui (controvalore di circa 60.000 euro a seduta). Successivamente gli scambi si sono decuplicati a testimonianza dell’interesse sul titolo. Tuttavia adesso sono ai livelli pre-esplosione al rialzo controvalore medio giornaliero di poco inferiore ai 100.000 euro.

Dopo uno scoppiettante inizio 2021 le azioni Bialetti hanno tirato i remi in barca e sono sospese tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Bialetti (MIL:BRE) ha chiuso la seduta dell’11 ottobre a quota 0,28 in ribassi dell’1,06% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma da diverse settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,276 euro – 0,300 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a uno dei due livelli indicati, quindi, potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura, con obiettivo più vicino in area 0,238 euro (I obiettivo di prezzo) e massima estensione del ribasso in area 0,0416 euro.

Al rialzo, invece, le quotazioni potrebbero dirigersi velocemente verso area 0,5 euro.