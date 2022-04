Sono passati oltre 2 mesi dall’ultima volta che ci siamo occupati del titolo Mutuionline, ma nulla è cambiato. Continua, infatti, il ribasso e a conclusione della settimana in corso potrebbe ulteriormente accelerare.

Questo perché dopo una strenua resistenza i rialzisti sul titolo Mutuionline potrebbero essere sul punto di capitolare. Come si vede dal grafico, infatti, dopo alcune settimane di tentativi le quotazioni potrebbero rompere il forte supporto in area 30,45 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 15,40 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,35 euro, III obiettivo di prezzo. Qualora questo livello dovesse essere raggiunto, cosa poco probabile, potrebbe rappresentare un eccezionale punto di ingresso sul titolo.

In realtà, guardando anche lo storico del titolo, l’area individuata dal II obiettivo di prezzo in area 15,4 euro potrebbe rappresentare il vero capolinea del ribasso in corso. Questa area di prezzo, infatti, è anche quella da cui è partito il rialzo che ha portato le quotazioni fin sopra quota 50 euro.

Qualora, invece, l’area di supporto a 30,45 euro dovesse resistere, allora il titolo potrebbe anche immediatamente ripartire al rialzo. In questo caso ci potrebbero essere ottime probabilità di andare ad aggiornare i massimi storici del titolo in area 55 euro.

La valutazione del titolo Mutuionline

Secondo i multipli di mercato allo stato attuale le azioni Mutuionline sono leggermente sopravvalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Tra i punti di forza del titolo, però, non dobbiamo dimenticare la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi come particolarmente solida. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il giudizio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 65%.

Dopo una strenua resistenza i rialzisti sul titolo Mutuionline potrebbero essere sul punto di capitolare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mutuionline (MIL:MOL) ha chiuso la seduta del 26 aprile a quota 29,06 euro, in ribasso del 5,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale