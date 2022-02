Settimana scorsa ci eravamo congedati facendo notare che i rialzisti avevano lasciato la porta aperta per ulteriori allunghi sul Ftse Mib Future. Tuttavia, i supporti erano così vicini che anche l’inizio di un profondo ribasso non era del tutto da escludere. Una situazione, quindi, molto complicata e incerta che lasciava poco spazio alle certezze. Questa alea di indecisione ha permeato tutta la settimana di contrattazioni tanto che è stato molto difficile seguire le indicazioni giornaliere.

Basti pensare che lunedì e martedì sembra che prevalessero i ribassisti. Mercoledì i rialzisti hanno piazzato il colpo con un rialzo di oltre il 2,68%. Giovedì incertezza caratterizzata da un rialzo dello 0,32%. Venerdì i ribassisti hanno cercato il colpo di mano tanto che le quotazioni del Ftse Mib Future sono arrivate a perdere oltre il 3%, ma in chiusura di seduta la perdita è stata solo dello 0.8%.

La sostanza è che dopo una settimana sull’ottovolante il Ftse Mib Future riesce per un pelo a mantenere in vita il rialzo. Adesso, quindi, bisognerà individuare i livelli che, con le probabilità a favore, permetteranno di identificare il cambio di tendenza duraturo sulle quotazioni del Ftse Mib Future.

Prima di procedere una raccomandazione. Vista la situazione in Ucraina, l’investitore deve tenere bene in mente le possibili implicazioni sui mercati azionari del precipitare dello scenario in corso oppure della soluzione degli attuali problemi.

Dopo una settimana sull’ottovolante il Ftse Mib Future riesce per un pelo a mantenere in vita il rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 4 febbraio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 26.590 in ribasso dell’1,72% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dello 0,15%.

Time frame giornaliero

Dell’incertezza che domina il time frame giornaliero abbiamo già detto. A questo punto i livelli da monitorare con attenzione sono 26.568 e 27.138. Una chiusura esterna, confermata nelle sedute successive, a questi livelli aprirebbe le porte a una fase direzionale di breve/medio periodo.

La proiezione rialzista è indicata in figura dalla linea continua. La proiezione ribassista, invece, è indicata dalla linea tratteggiata. I corrispondenti obiettivi sono indicati chiaramente in figura.

Time frame settimanale

Su questo time frame il comportamento delle quotazioni è condizionato dalla resistenza in area 27.235. Questo livello, infatti, rappresenta anche un’area di doppio massimo che potrebbe far precipitare le quotazioni fino in area 24.530. In questo caso la mancata tenuta di area 24530 andrebbe a determinare un’inversione ribassista di medio periodo.

Viceversa, la tenuta di questo livello o la rottura in chiusura di settimana di area 27.235 farebbero ripartire nuovamente le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura.