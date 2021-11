Negli ultimi giorni rispetto alla settimana precedente, i listini azionari hanno formato una inside, ovvero un pattern di “transizione”. Solitamente questa figura è propedeutica a fasi direzionale. Come regolarsi e cosa fare? Dopo una settimana interlocutoria è attesa una nuova accelerazione sui mercati.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 13 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Dax Future

16.095

Eurostoxx Future

4.365,5

Ftse Mib Future

27.586

S&P 500 Index

4.682,85.

Il frattale annuale è entrato in una fase dove proietta rialzo? Si allinea quindi con i grafici?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 12 novembre.



Quali sono le attese per la settimana 15 novembre?

Minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino alla giornata di venerdì. Le probabilità sono elevate che il minimo possa formarsi nella giornata di lunedì.

Proiezioni dei prezzi e aree dei minimi/massimi previsti per la settimana del 15 novembre

Dax Future

15.890/16.015

16.359/16.558

Eurostoxx Future

4.330/4.366

4.418/4.464

Ftse Mib Future

26.275/26.500

28.150/27.390

S&P 500 Index

4.655/4.689

4.767/4.908

Dopo una settimana interlocutoria è attesa una nuova accelerazione sui mercati

Dopo l’indecisione della scorsa settimana ora si dovrebbe entrare in una fase dove si potrebbe sviluppare ulteriore forza e portare a un rialzo del 3/5% in poche settimane. Il rally natalizio dovrebbe entrare in una fase “ancora più matura”.

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 16.059. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.715.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.345. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.252.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 27.430. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 26.995.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.650. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.595.

In ottica multidays quale operatività migliore consigliata dai nostri Trading Systems?

La posizione di investimento non cambia e in base ai nostri algoritmi si deve continuare a mantenere le operazioni Long aperte martedì 19 ottobre in apertura. Ad oggi i guadagni sono di diversi punti percentuali.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di lunedì?

Apertura sui minimi e chiusura sui massimi.