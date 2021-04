Dopo una settimana in cui ha decuplicato i volumi Circle potrebbe salire del 50%. Questo è il responso di un’attenta analisi grafica dopo che, non solo i volumi sono cresciuti, ma anche le quotazioni sono salite di oltre il 12% on una settimana. Una performance che ha un solo precedente nella storia borsistica del titolo, durante la settimana del 21 gennaio 2019 quando il titolo azionario guadagnò poco più del 13%.

Se si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow si ottiene un valore pari a 6,15 euro. Se si confronta on le attuali quotazioni Circle potrebbe addirittura raddoppiare il suo valore. Recentemente la società Integrae ha emesso una raccomandazioni comprare su Circle con un prezzo obiettivo pari a 5 euro per un potenziale rialzista di circa il 50%

Tra i punti di forza di Circle ricordiamo le interessanti prospettive di crescita degli utili. Per i prossimi tre anni, infatti, le attese sono per una crescita media annua di circa il 65%. Inoltre, la situazione finanziaria della società è molto solida e non si intravedono pericoli all’orizzonte.

Dopo una settimana in cui ha decuplicato i volumi Circle potrebbe salire del 50%: Le indicazioni dell’analisi grafica

Circle (MIL:CIRC) ha chiuso la seduta del 9 aprile invariato rispetto alla seduta precedente a quota 3,3 euro.

Allo stato attuale sia sul time frame settimanale che su quello mensile non si intravedono pericoli all’orizzonte. Nel primo caso è stata da poco rotta in chiusura di settimana la forte resistenza in area 3,08 euro aprendo le porte a una continuazione fino alla massima possibile estensione fino in area 3,94 euro. Sul mensile, invece, il mese di aprile potrebbe vedere la capitolazione della resistenza in area 3,24 euro (I obiettivo di prezzo) nel qual caso le quotazioni potrebbero partire verso gli obiettivi successivi fino a un massimo di area 4,28 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 3,08 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Time frame mensile

