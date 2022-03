La settimana appena conclusasi è stata molto interessante per il titolo Reply in quanto ha visto concretizzarsi tre segnali molto importanti che potrebbero spingere al rialzo le quotazioni:

segnale di acquisto del BottomHunter;

segnale di acquisto dello Swing Indicator;

rottura della resistenza chiave in area 148,3 euro (I obiettivo di prezzo).

Quindi, dopo una settimana al rialzo come non se ne vedevano da circa un anno le azioni Reply potrebbe essere chiamate a una prova di forza. La conferma dei tre segnali riportati in precedenza, infatti, potrebbe dare un forte impulso rialzista. Viceversa, la mancata conferma potrebbe avere conseguenze negative importanti.

Qualora il rialzo dovesse continuare l’obiettivo più probabile si trova in area 168∂€ (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 188 euro (III obiettivo di prezzo).

La mancata tenuta di area 148,3 euro, invece, potrebbe determinare un ritorno in area 130 euro. Su questo livello, poi, si andranno a decidere le sorti di medio/lungo periodo del titolo Reply.

La valutazione del titolo Reply

Il titolo Reply è sopravvalutato in quanto qualunque sia la metodologia classica utilizzata il metodo dei multipli (P/E, PB, PEG) restituisce un titolo sopravvalutato. Ad esempio, la valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l’azienda quota, infatti, 38,18 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso.

Più o meno queste sono le stesse conclusioni, riportate su riviste specializzate, cui giungono le raccomandazioni degli analisti che danno un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprima una sottovalutazione di circa il 10% rispetto alle quotazioni attuali.

Tra i punti di forza ricordiamo ch l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Inoltre, generalmente la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti.

Dopo una settimana al rialzo come non se ne vedevano da circa un anno le azioni Reply potrebbe essere chiamate a una prova di forza: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 23 marzo a quota 154,2 euro in rialzo dello 0,06% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

I mercati stanno per tornare al ribasso oppure da domani si riparte al rialzo?