Energica Motor Company è la società leader mondiale nella produzione di moto elettriche ad alta prestazione. La sua performance in Borsa è stata, nel corso degli anni, abbastanza altalenante. Dopo una pessima settimana borsistica dove è diretta Energica Motor Company?

Secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. Inoltre, nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un investimento di lungo termine basato sulle forti potenzialità del core business dell’azienda.

Dopo una pessima settimana borsistica dove è diretta Energica Motor Company? Le indicazioni dell’analisi grafica

Energia Motor Company (MIL:EMC) ha chiuso la seduta del 26 marzo a quota 2,36 euro in ribasso del 3,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Il rialzo partito a inizio marzo con volumi enormi rispetto alla media storica ha fatto schizzare le quotazioni da area 1,7 euro a 3 euro facendo felici gli azionisti della società. Questo rapido rialzo, però, ha fatto raggiungere la massima estensione rialzista in poco tempo e fatto immediatamente scattare la proiezione ribassista attualmente in corso. Come si vede dal grafico il ribasso può continuare fino in area 2,20 euro (II obiettivo di prezzo), mentre il III obiettivo di prezzo si trova in area1,535 euro.

Solo una chiusura settimanale superiore a 2,5 euro potrebbe far riprendere il controllo della tendenza ai rialzisti.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e sono possibili ritracciamenti fino in area 2,08 euro senza che ci sia inversione di tendenza. Solo una chiusura mensile inferiore a questo livello potrebbe far scattare l’inversione ribassista.

Da notare che con la chiusura di marzo dovrebbe scattare un segnale di acquisto dello Swing Indicator, per cui nel lungo periodo non dovrebbero esserci ostacoli a un ulteriore rialzo del 50% fino al III obiettivo di prezzo in area 3,61 euro.

