L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo mettevamo in guardia da ulteriori possibili ribassi. Adesso, dopo una lunga attesa potrebbe essere il momento di puntare su Banca Profilo. Un’ulteriore discesa, infatti, ha portato le quotazioni a contatto con il II obiettivo di prezzo in area 0,2075 euro e da quel momento c’è stata una ripresa rialzista. Al momento, però, non sappiamo ancora se siamo in presenza di un’inversione rialzista oppure se si è trattato del classico rimbalzo del gatto morto.

La chiave di tutto passa per area 0,2175 euro – 0,22 euro.

Fino a quando le quotazioni si terranno sotto area 0,2175 euro la proiezione in corso resterà ribassista con obiettivi indicati in figura. In particolare, la rottura in chiusura di settimana del supporto fornito dal II obiettivo di prezzo in area 0,2075 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 0,1816 euro. Su questo livello, poi, potrebbe partire un forte rialzo.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali superiori a 0,22 euro. In questo caso le azioni Banca Profilo potrebbero partire per un rialzo molto importante che ha la sua massima estensione in area 0,3515 euro.

Le prossime chiusure settimanali, quindi, saranno molto importanti per capire da che parte si muoveranno le quotazioni. Un aiuto potrebbe anche arrivare da un segnale del BottomHunter e/o dello Swing Indicator che al momento sono in posizione neutrale.

Per dare un quadro generale completo sul titolo ricordiamo quanto scritto in un report di febbraio, quando ricordavamo come Banca Profilo fosse stata la migliore del settore bancario dell’ultimo anno. Il titolo, quindi, ha delle potenzialità che se opportunamente sfruttate potrebbero portare molti guadagni agli investitori.

Dopo una lunga attesa potrebbe essere il momento di puntare su Banca Profilo: le indicazioni dell’analisi grafica

Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 25 agosto a 0,2165 euro in rialzo dello 0,70% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale