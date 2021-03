Il 23 gennaio di quest’anno, il nostro Ufficio Studi metteva in guardia dalla forte sopravvalutazione raggiunta da Tesla. In quel momento, alcune case di brokeraggio internazionali continuavano a raccomandare l’acquisto con target che a volte ci “apparivano davvero lunari” e senza senso. In altri casi, il popolo del web (sottobosco della finanza), parlava di Tesla come la nuova Amazon o Microsoft.

Due giorni dopo, il titolo in data 25 gennaio, dopo aver segnato il massimo annuale (per il momento) a 900,40, ha iniziato una forte discesa fino ai prezzi attuali.

Iscriviti al webinar del 25 marzo e scarica gratis il report esclusivo

Scopri le tecniche di trading ultilizzate da Serghey Magala per guadagnare sui mercati e scarica subito il report gratuito "3 indici e 3 titoli esplosivi - Indici azionari e titoli vicini all'esplosione dei prezzi" per operare sui mercati APPROFITTANE ORA!

Il titolo (NASDAQ:TSLA) ha chiuso la giornata di contrattazione del 19 marzo al prezzo di 654,87 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 539,49 ed il massimo 900,40.

Dopo una discesa del 22% dai massimi è il momento di comprare le azioni Tesla a Wall Street?

Per rispondere a questa domanda, procederemo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza a Wall Street circa 629 miliardi di dollari. progetta, produce e vende veicoli elettrici e sistemi di stoccaggio di energia.

Si prevede che gli utili cresceranno del 32,36% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti con 40 giudizi espressi portano ad un consenso medio di 610,52 dollari per azione. Il nostro giudizio basato sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, continua a stimare un fair value di 400 dollari. Nei prossimi mesi, sono possibili ulteriori rettifiche al ribasso della nostra raccomandazione.

Andiamo ora a mantenere il polso della tendenza analizzando i grafici sui diversi time frame.

Dopo una discesa del 22% dai massimi è il momento di comprare le azioni Tesla a Wall Street?

Al momento, la tendenza sui time frame settimanali e mensile è ribassista.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale e poi mensile superiore ai 721,11, sono possibili ulteriori (anche forti ribassi) verso il primo obiettivo posto in area 539,49 e poi 350 da raggiungere nei prossimi 6/9 mesi.

La nostra raccomandazione rimane che Tesla è un titolo da evitare per chi investe i propri soldi. Per chi invece fa scommesse, è un altro argomento.

Come al solito si procederà per step.