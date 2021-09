Come si vede dal grafico le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 1,81 euro, previsto già nel report precedente, prima di invertire al ribasso. Quindi, dopo un top da manuale le azioni DBA Group hanno ancora spazio al ribasso. Ma dove si potrebbe fermare la discesa?

Con la settimana in corso le quotazioni sembrano volere lasciarsi definitivamente alle spalle il supporto in area 1,625 euro. In questo caso ci sarebbero tutte le condizioni al contorno per assistere a un’accelerazione verso il II obiettivo di prezzo in area 1,16 euro. Nel caso in cui anche questo livello non dovesse tenere, le quotazioni potrebbero ritornare in area 0,7 euro. Notiamo che la settimana in corso potrebbe chiudersi con un segnale di vendita dello Swing Indicator. Infine, ricordiamo che da area 0,7 euro, toccata a novembre del 2020, è partito un rialzo di oltre il 200% che si è fermato sulla massima estensione rialzista in area 1,81 euro.

Qualora, invece, la settimana dovesse chiudere sopra area 1,625 euro, allora i rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1,835 euro. In questo caso il titolo DBA Group potrebbe tornare su livelli che non vede dal 2018.

Che nel lungo termine il rialzo sia la direzione giusta si evince dalla valutazione del titolo. DBA Group ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.44 volte il suo fatturato. Inoltre il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. Infine, ricordiamo che il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

Un altro punto a favore dei rialzisti è quello legato alla crescita future degli utili del gruppo. In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, infatti, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. La stima è del 104% medio annuo per i prossimi 3 anni.

Globalmente la raccomandazione media degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25%.

Dopo un top da manuale le azioni DBA Group hanno ancora spazio al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

DBA Group (MIL:DBA) ha chiuso la seduta del 22 settembre a quota 1,50 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale