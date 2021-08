Per i suoi standard storici l’ultimo anno è stato per questo titolo a dir poco fantastico. Le azioni, infatti, sono cresciute di oltre il 90% nell’ultimo anno a fronte di un rialzo del 16% negli ultimi cinque.

Adesso, dopo un salutare ritracciamento il titolo IRCE pronto a un rialzo del 160%.

Per meglio comprendere i possibili sviluppi futuri andiamo ad analizzare in dettaglio il grafico settimanale.

Dopo aver raggiunto la massima estensione del rialzo indicata nel report intitolato Un titolo azionario per chi vuol guadagnare il 20% nelle prossime settimane senza rischiare troppo, le azioni sono andate in contro a un salutare ritracciamento che ha come massima estensione ribassista area 2,66 euro. Questo livello non è stato ancora raggiunto, il minimo recente è stato in area 2,77 euro, ma potrebbe essere u’ottima occasione. Qualora, invece, le quotazioni dovessero partire subito al rialzo, una conferma si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 2,94 euro.

In questo caso il titolo IRCE potrebbe partire per un rialzo i cui obiettivi sono veramente molto ambiziosi. Il I obiettivo di prezzo, infatti, passa per area 4,35 euro. A seguire, gli obiettivi successivi si trovano in area 6 euro (II obiettivo di prezzo) e 7,5 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di oltre il 160%.

Un chiaro e Inequivocabile segnale ribassista si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 2,66 euro.

Secondo l’analisi basata sui multipli di mercato il titolo è molto sottovalutato qualunque sia la metrica considerata (PE, PEG e PB). In particolare le quotazioni potrebbero crescere di un fattore tre rispetto agli attuali valori. Solo in questo modo potrebbero allinearsi alla media del settore di riferimento. Anche per l’unico analista che copre IRGE il giudizio è positivo con un consenso medio accumulare, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione di circa il 24%.

Il titolo IRCE (MIL:IRC) ha chiuso la seduta del 3 agosto a 2,85 euro in ribasso dello 1,04% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale