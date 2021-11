La quotazione in Borsa di NVP è avvenuta in un momento non proprio propizio essendo avvenuta qualche mese prima della pandemia. Dopo i minimo a inizio aprile del 2020, però, le quotazioni hanno intrapreso un cammino rialzista che è andato avanti senza sosta. Nulla di particolarmente esplosivo, ma lento e inesorabile. Neanche la sopravvalutazione del titolo sembra impedire la continuazione del rialzo

Gli ultimi due mesi di contrattazione sono stati caratterizzati da due eventi molto importanti:

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

la pubblicazione della semestrale 2021 di cui parleremo tra poco, ma che ha impresso al titolo una forte accelerazione con un rialzo settimanale di circa il 25%;

un ritracciamento tecnico che potrebbe, però, essere agli sgoccioli.

Quindi, dopo un ritracciamento tecnico gli ottimi dati societari potrebbe far volare le azioni NVP. Prima di occuparci delle condizioni sotto le quali si potrebbe verificare questo scenario, andiamo ad analizzare più da vicino la semestrale.

L’azienda ha riportato un forte risultato del primo semestre con un miglioramento dei guadagni, delle entrate (in rialzo del 384% rispetto allo stesso semestre del 202) e dei margini di profitto. In particolare l’utile per azione è passato da una perdita di 0,16 euro nel 2020 a un guadagno di 0,068 euro.

Avvertenze

Una nota importante prima di concludere e passare all’analisi grafica. NVP ha una capitalizzazione superiore ai 20 milioni di euro. Tuttavia, il controvalore degli scambi giornalieri è di poco superiore ai 10.000 euro. Come si vede nel grafico, infatti, il volume medio attuale scambiato in una settimana di contrattazioni si aggira intorno ai 30.000 pezzi. Questo volume corrisponde a un controvalore di poco più di 60.000 euro a settimana. Si comprende, quindi, come con piccole somme sia possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni.

Dopo un ritracciamento tecnico gli ottimi dati societari potrebbe far volare le azioni NVP: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario NVP (MILNVP) ha chiuso la seduta del 18 novembre in ribasso dell’1,05 rispetto alla seduta precedente a quota 3,78 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma dopo l’exploit settimanale di cui abbiamo parlato in precedenza si è un po’ indebolita. Da alcune settimane, infatti, il titolo si muove all’interno del trading range 3,54 euro – 3,90 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, è ipotizzabile un ritorno in area 2,8 euro.