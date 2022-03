L’ultima volta che ci eravamo occupati del titolo ePrice era stato quando a fine gennaio 2022 aveva guadagnato oltre il 75% in una settimana. Questo forte rialzo, però, non ci aveva convinti.

Nelle settimane successive il titolo ha perso lentamente terreno fino a quando non ha raggiunto la base dalla quale era partito il rialzo. Completato questo percorso, dopo un ritracciamento da manuale e un rialzo di oltre il 50% in una settimana, il titolo ePrice potrebbe partire per ulteriori rialzi.

Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è rialzista. Tuttavia, presto si dovrà scontrare con la resistenza offerta dall’obiettivo più probabile del rialzo situato in area 0,0386 euro (I obiettivo di prezzo). Quando accadrà nei dintorni di questi livelli di prezzo potrebbe avere forte implicazioni sul futuro delle quotazioni di ePrice.

Una chiusura settimanale superiore a 0,0386 euro, infatti, potrebbe determinare un’accelerazione rialzista il cui obiettivo più probabile si trova in area 0,0584 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 0,0782 euro.

Viceversa, la mancata rottura della resistenza in area 0,0386 euro potrebbe imporre un nuovo ritracciamento i cui obiettivi più probabili potranno essere calcolati solo a inversione acclarata.

Avvertenze sul titolo ePrice

Al momento ricordiamo che il titolo ePrice è inserito nella black list della Consob. La sua posizione finanziaria netta è negativa, anche se negli ultimi mesi è andata migliorando.

Riguardo a questo titolo un aspetto molto importante è legato alla volatilità. Infatti ePrice è stata più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 23% a settimana. Va notato che non si tratta di un comportamento eccezionale. La volatilità settimanale di ePrice, infatti, è aumentata dal 16% al 23% nell’ultimo anno, ed è stata superiore al 90% dei titoli italiani. Questa eccessiva volatilità è certamente legata alla bassa capitalizzazione del titolo (circa 13 milioni di euro. Inoltre, in condizioni normali, gli scambi sono molto sottili e giornalmente sono stati inferiori ai 10.000 euro.

Dopo un ritracciamento da manuale e un rialzo di oltre il 50% in una settimana, il titolo ePrice potrebbe partire per ulteriori rialzi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ePrice (MIL:EPR) ha chiuso la seduta del 18 marzo a quota 0,0336 euro in rialzo del 2,44% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale