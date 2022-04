Forse siamo arrivati a un punto di svolta per un titolo che dai massimi del 2021 ha perso circa il 40%? A guardare il grafico, infatti, dopo un ribasso di oltre 9 mesi le azioni Leone Film Group potrebbero essere sul punto di partire al rialzo.

Dopo svariati tentativi, infatti, la settimana in corso potrebbe portare alla rottura della forte resistenza in area 2,76 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso si potrebbero aprire le porte a un ulteriore allungo rialzista il cui obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 3,68 euro (III obiettivo di prezzo). Teoricamente, quindi, il titolo Leone Film Group potrebbe andare incontro a rialzo di oltre il 30%.

C’è, però, un’incertezza che avvolge le previsioni di lungo periodo su questo titolo azionario ed è legata agli scambi che avvengono sul titolo. Giornalmente, infatti, il controvalore scambiato sul titolo è di circa 10.000 euro. Inoltre, c’è una probabilità del 36,5% che una seduta di Borsa aperta non veda scambi di azioni Leone Film Group. Questo dato è particolarmente interessante per l’investitore interessato al titolo. Deve sapere, infatti, che potrebbe trovarsi nella condizioni di volere vendere/acquistare azioni senza che ci sia una controparte al prezzo cui lui è interessato. In questi casi, infatti, l’unica possibilità è adeguarsi al prezzo offerto dal mercato con il rischio di comprare alto o di vendere basso. Bisogna, quindi, fare molta attenzione.

Qualora, invece, dovessero prevalere nuovamente i ribassisti, in questo caso le quotazioni di Leone Film Group potrebbero tornare nuovamente in area 2 euro.

Per gli analisti che coprono Leone Film Group il giudizio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 35%.

Il titolo azionario Leone Film Group (MIL:LFG) ha chiuso la seduta del 28 aprile a quota 2,85 euro in rialzo del 2,15% rispetto alla seduta precedente.

