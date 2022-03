Dopo un ribasso come non se ne erano mai visti sul titolo Piteco, un importante rialzo potrebbe essere alle porte

L’ultimo anno borsistico non è stato dei migliori per il titolo Piteco. Le quotazioni, infatti, hanno perso circa il 16% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato circa il 35%. Non deve, quindi, che il ribasso sul titolo era iniziato ben prima della crisi in Ucraina. Inoltre, la discesa dei prezzi era scattata dopo che le quotazioni avevano fallito la rottura dei massimi storici in area 12,00. D’altra parte, come scritto in un precedente report:

È importante osservare che anche nel caso di una ripartenza al rialzo, il futuro di Piteco si deciderà in prossimità dei massimi storici in area 12 euro. Solo una chiusura settimanale, accompagnata da un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator, potrebbe dare nuovo slancio rialzista al titolo.

Tuttavia, dopo un ribasso come non se ne erano mai visti sul titolo Piteco, sia per durata che per profondità, un importante rialzo potrebbe essere alle porte.

Come si vede dal grafico, infatti, dopo il test del II obiettivo di prezzo in area 7,4888 euro, le quotazioni hanno iniziato un rimbalzo che potrebbe avere come obiettivo più probabile area 10,7 euro. Una forte indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 9,47 euro. Qualora, poi, la salita dovesse continuare, le quotazioni potrebbero dirigersi verso area 14,06 (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 17,38 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo Piteco

Dal punto di vista della valutazione il titolo Piteco risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato per analizzare con l’approccio classico i dati di bilancio. Ad esempio, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Come riportato su riviste specializzate, per l’analista che copre il titolo la raccomandazione è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 35%.

Dopo un ribasso come non se ne erano mai visti sul titolo Piteco, un importante rialzo potrebbe essere alle porte: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piteco (MIL:PITE) ha chiuso la seduta del 30 marzo a quota 9,02 euro in rialzo dell’1,35% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale