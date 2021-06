Il 2 dicembre 2020 al prezzo di 13,20 per azione, il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni il titolo Portobello.

Portobello (MIL:POR) opera nel settore della vendita al dettaglio e capitalizza attualmente in Borsa circa 137,7 milioni di euro. Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 17 giugno al prezzo di 44,7 euro in ribasso del 2,83% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 13,20 ed il massimo a 55 euro. Cosa attendere da ora in poi e quali sono le nostre valutazioni dopo gli ultimi mesi di forte rialzo delle quotazioni?

La nostra raccomandazione odierna è la seguente: dopo un rialzo spettacolare il fair value per il titolo Portobello è ancora lontano.

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che i guadagni cresceranno del 42,98% all’anno mentre sono cresciuti del 25% nell’ultimo anno. Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo 2 giudizi) stimano un fair value in area 62,3 euro per azione. I nostri calcoli, fatti dopo aver attentamente analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, giungono alla stima di un fair value in area 100 euro, con una sottovalutazione dei prezzi correnti di oltre il 100%.

Dopo un rialzo spettacolare il fair value per il titolo Portobello è ancora lontano

La nostra strategia di investimento

Il titolo da inizio anno è salito di oltre il 213% ma la salita di medio lungo termine potrebbe essere ancora forte. Come valutare il ritracciamento delle ultime settimane? La chiusura della scorsa settimana in area 42 ha generato uno swing che potrebbe portare ad ulteriori ritracciamenti. Prima resistenza di breve termine a 46,40. Resistenza primaria invece a 49,8. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore ai 49,80, la discesa nei prossimi 1/3 mesi potrebbe continuare fino all’area 39,63 e poi 33,50.

Consiglio operativo

Per chi possiede le azioni come da nostre indicazioni precedenti, mantenere con stop loss/profit di lungo termine a 36,29. Per chi volesse comprare adesso, attendere una chiusura settimanale superiore ai 49,80.

Si procederà per step.