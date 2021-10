Da marzo 2021 il grafico di Reply mostra una salita praticamente ininterrotta. Un piacere per gli occhi degli investitori che hanno creduto nel titolo. Tuttavia, dopo un rialzo ininterrotto del 100% potrebbe essere arrivato il momento di un salutare ritracciamento. La settimana in corso, infatti, sta mostrando i primi segnali di cedimento. Come si vede dal grafico, infatti, c’è il rischio concreto che la chiusura settimanale sia inferiore all’importantissimo supporto in area 165,8 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso la discesa potrebbe continuare fino al II obiettivo di prezzo in area 147,6 euro. La massima estensione ribassista, poi, si trova in area 129,6 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe scendere circa il 20% dai livelli attuali.

Niente di drammatico, se si considera il forte rialzo da cui proviene il titolo, ma il ritracciamento potrebbe offrire un’ottima opportunità di investimento per chi è rimasto fuori dal titolo.

Che un acquisto di azioni Reply possa essere un buon investimento nel lungo periodo è supportato da molti fattori. Innanzitutto la semestrale 2021 ha mostrato numeri in crescita. Ad esempio, il fatturato dei primi sei mesi dell’anno è aumentato del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli utili, invece, sono aumentati di oltre il 30%. Secondo gli analisti che coprono il titolo, poi, il fatturato è visto in crescita anche nei prossimi mesi.

Tuttavia, sempre secondo gli analisti il titolo ha corso troppo scontando lo scenario estremamente positivo riportato nella semestrale. Il consenso medio, infatti, è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa l’8%. Il possibile ritracciamento, quindi, anche in questo caso è visto come un’opportunità

Per concludere ricordiamo un altro punto che rende il titolo Reply molto interessante. La sua posizione finanziaria è invidiabile e molto solida. L’indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo è superiore a 1 evidenziando l’assenza di sofferenze. Inoltre il rapporto debito totale su capitale è di poco superiore al 20%.

Dopo un rialzo ininterrotto del 100% potrebbe essere arrivato il momento di un salutare ritracciamento: le indicazioni dell'analisi grafica

Restart (MIL:RST) ha chiuso la seduta del 30 settembre a quota 159,4 euro in rialzo del 1,27% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

