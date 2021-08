Nel report pubblicato a metà giugno facevamo notare che la corsa di Tinexta fosse solo all’inizio e che ci fosse spazio per una salita di almeno un ulteriore 50%.

Da quel momento il titolo, che quotava in area 30 euro, è esploso al rialzo portandosi sui valori attuali in area 38,6 euro. Questo rialzo, però, ha incontrato e sta incontrando non poche difficoltà nel superamento dell’importante resistenza in area 38,36 euro (II obiettivo di prezzo). Sono ormai sei settimane, infatti, che le quotazioni non riescono a superare questo livello e si muovono in una fase laterale la cui base è costituita dal supporto in area 35,28 euro.

Tuttavia dopo un rialzo di oltre il 60% le azioni Tinexta hanno ancora forza per continuare a correre e la settimana in corso potrebbe segnare una svolta, come si vede dal grafico. Infatti, le quotazioni in queste prime due sedute della settima si sono portate sopra il livello indicato. Se questo break rialzista dovesse essere confermato in chiusura di settimana, allora si creerebbero tutte le condizioni per l’ultima gamba rialzista. Le quotazioni, infatti, si porterebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 46,2 euro. In questo caso ci sarebbe spazio per un ulteriore rialzo del 20%.

Ovviamente la mancata rottura della resistenza spingerebbe le quotazioni nuovamente verso il supporto in area 36,28 euro. La mancata tenuta di questo livello farebbe invertire la tendenza al ribasso con possibile obiettivo più vicino in area 30 euro.

Per dovere di cronaca ricordiamo che i nostri sistemi hanno dato un segnale di acquisto su Tinexta quando il titolo quotava in area 24 euro per cui la posizione è in guadagno di oltre il 60%.

Valutazione della società

Le previsioni ottimistiche dell’analisi grafica, però, non trovano riscontro nel giudizio degli analisti e nella valutazione basata sui multipli di mercato.

Secondo gli analisti il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 5.4 volte le vendite societarie, è relativamente elevato. Questa sopravvalutazione è confermata anche utilizzando il metodo dei multipli di mercato.

Il punto di forza Tinexta, invece, è legato alle prospettive di crescita degli utili e del fatturato.

Dopo un rialzo di oltre il 60% le azioni Tinexta hanno ancora forza per continuare a correre: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 24 agosto in ribasso del 1,03% rispetto alla seduta precedente a 38,60 euro.

Time frame settimanale