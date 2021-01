Dopo un rialzo di oltre il 50% nell’ultimo anno cosa fare con Digital Bros durante questa fase di debolezza?

Se negli ultimi anni il titolo ha sempre fatto meglio del settore di riferimento e del mercato italiano, l’ultimo mese ha visto le quotazioni di Digital Bros perdere forza relativa e andare in sofferenza a Piazza Affari.

Questa debolezza potrebbe essere il frutto dell’eccessiva valutazione che il titolo ha raggiunto rispetto ai suoi fondamentali. Qualunque sia, infatti, la metrica utilizzata (PE, PEG, PB) il Digital Bros risulta essere sempre sopravvalutato. Di diversa opinione sono gli analisti che hanno un consenso medio Buy e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Uno dei principali punti di forza del titolo, però, è la sua situazione finanziaria molto solida che gli sta consentendo una politica di crescita mediante acquisizioni. Anche nelle ultime due settimane Digital Bros, infatti, ha acquisito due società.

Dopo un rialzo di oltre il 50% nell’ultimo anno cosa fare con Digital Bros durante questa fase di debolezza? L’opinione dell’analisi grafica

Il titolo azionario Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 19 gennaio a quota 19,48 euro in ribasso del 2,84% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma la scorsa settimana ha messo a dura prova la struttura rialzista del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, lo Swing Indicator ha dato un segnale negativo e portato le quotazioni a contatto con il supporto in area 18,9 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. Nel caso, invece, di una tenuta del rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale rialzo del 100% rispetto ai livelli attuali.

Time frame mensile

Sul mensile la situazione è analoga a quella del settimanale. Proiezione rialzista in corso con quotazioni a contatto con un supporto importantissimo in area 18,99 euro. Una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. In caso contrario proseguirebbe la corsa al rialzo con possibilità di raddoppiare le attuali quotazioni.

Un aspetto positivo è che lo Swing Indicator non ha ancora dato un segnale ribassista.

