Era il 21 gennaio 2021 quando le azioni Vantea Smart sbarcarono a Piazza Affari. Dopo una lunga fase laterale seguita al rialzo immediatamente successivo alla quotazioni, a giugno le quotazioni hanno spiccato il volo. Ora dopo un rialzo di oltre il 200% seguito all’IPO per le azioni Vantea Smart potrebbe essere arrivato il momento di tirare il fiato.

La proiezione rialzista (linea continua) dopo aver raggiunto il suo I obiettivo di prezzo ha visto prima un salutare ritracciamento. Dopo di che è immediatamente ripartita al rialzo. Questo tentativo, però, di strappare nuovamente al rialzo ha avuto vita breve e con la chiusura settimanale inferiore a 8,64 euro c’è stata l’inversione ribassista (linea tratteggiata). Il I obiettivo di prezzo di questo ribasso si trova in area 7,66 euro. Un livello molto vicino alle attuali quotazioni. Questa chiusura settimanale, quindi, potrebbe avere un impatto molto importante sul futuro del titolo Vantea Smart.

La tenuta del supporto potrebbe favorire la ripresa del rialzo che a quel punto potrebbe portare il titolo in area 11 euro prima e 13 euro poi.

La rottura del supporto in area 7,66 euro, invece, potrebbe far accelerare al ribasso riportando il titolo verso area 4,43 euro. Il valore del titolo prima dell’accelerazione rialzista partita a giugno.

Ricordiamo che l’accelerazione al rialzo era seguita all’annuncio di un’operazione straordinaria sul titolo nella quale la valutazione data alle azioni Vantea Smart era stata di 10 euro.

Prima di concludere vogliamo ricordare quelli che sono i due principali punti di forza del titolo: la situazione finanziaria e le prospettive di crescita degli utili.

Ad esempio i debiti della società corrispondono a meno del 30% del suo capitale, un livello veramente invidiabile. Per quel che riguarda la crescita, invece, le attese sono per una crescita degli utili del 56% all’anno per i prossimi tre anni. Un livello molto superiore a quello del settore di riferimento-

Vantea Smart (MIL:VNT) ha chiuso la seduta del 20 settembre a quota 7,88 euro in ribasso dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.

