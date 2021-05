Dopo un rialzo di oltre il 20% dopo il nostro segnale di acquisto le azioni DBA Group hanno ancora molto spazio al rialzo. Il mese di aprile, infatti, ha visto la rottura al rialzo della forte resistenza in area 1,185 euro (I obiettivo di prezzo) aprendo le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 1,405 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo in corso passa, poi, in area 1,8 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe guadagnare un ulteriore 50% dai livelli attuali.

Solo una chiusura mensile Inferiore a 1,185 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista. Scenario che è supporto anche sia dal BotomHunter che dallo Swing Indicator.

Per evitare di rimanere incastrati nella posizione rialzista nel caso di una rapida inversione al ribasso, si consiglia di monitorare con attenzione il forte supporto in area 1,14 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Anche secondo gli analisti DBA Group un titolo sul quale investire. Il consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Tra le altre cose, la società è una delle più sottostimate di Piazza Affari. Il ratio “enterprise value to sales”, infatti, è di 0.44 per l’anno 2020.

DBA Group (MIL:DBA) ha chiuso la seduta del 10 maggio a quota 1,205 euro in ribasso del 2,43% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile