Dopo un rialzo di oltre il 1.000% in 5 anni dove è diretto il titolo SeSa? Ebbene sì, questa è la strepitosa performance che il titolo ha regalato ai suoi azionisti. Per avere un termine di paragone ricordiamo che nello stesso arco temporale il settore di riferimento ha avuto una performance del 168%.

Come già scritto in un precedente report, i nostri sistemi di lungo periodo sono long dal giugno 2019 quando SeSa quotava in area 28 euro. Le performance realizzata, quindi, è superiore al 400%.

Vista la lunga corsa del titolo, siamo andati a studiare il time frame settimanale per cercare di anticipare un eventuale movimento ribassista.

Su questo time frame la proiezione in corso è rialzista ed è diretta verso il III obiettivo di prezzo in area 178 euro. Su questo livello ci sono altissime probabilità di vedere le quotazioni andare incontro a un ritracciamento. Quest’ultimo potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 152,4 euro.

Qualunque sia il metodo utilizzato, SeSa risulta essere sopravvalutato. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili di 39,14 e 32,19 volte il risultato del 2021 e del 2022, rispettivamente, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati. Tuttavia, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Sicuramente un punto di forza di Sesa è la sua situazione finanziaria. Gli indici di liquidità sia di breve che di lungo periodo, infatti, sono superiori a 1 esprimendo una notevole solidità finanziaria.

Il quadro, quindi, è abbastanza complesso e contraddittorio e le raccomandazioni degli analisti non aiutano a risolvere i dubbi. Il consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Per chi è fuori dal titolo si consiglia di fare molta attenzione vista la lunga corsa delle azioni SeSa.

Dopo un rialzo di oltre il 1.000% in 5 anni dove è diretto il titolo SeSa? Le indicazioni dell’analisi grafica

SeSa (MIL:SES) ha chiuso la seduta del 24 agosto a quota 166,2 euro in rialzo dello 0,73% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale