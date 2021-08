A metà luglio scrivevamo un report dal titolo Dopo una forte salita da inizio anno i prezzi di Reti spinti dalla sottovalutazione potrebbero continuare al rialzo il titolo è letteralmente esploso al rialzo. Tuttavia, dopo un rialzo del 60% circa in una settimana le azioni Reti hanno ancora spazio per salire, per cui la corsa non è ancora terminata.

Soprattutto se si pensa che alla base del forte rialzo ci potrebbe essere il modello di business aziendale. Reti, infatti, è un Business Counselor specializzato in finanza, assicurazioni, gestione di progetti, programmi e portfolio, nonché analisi aziendale.

In un periodo come quello in cui stiamo vivendo tra pandemia e maggiore richiesta di sicurezza sul lavoro, Reti sta trovando la sua dimensione e sta espandendo il suo fatturato. Ad esempio, anche a luglio la società ha firmato nuovi contratti che andranno ad aumentare il suo fatturato.

Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato il titolo si presenta abbastanza contrastato. Alcuni indicatori, infatti, mostrano un titolo azionario sottovalutato di circa il 20%. Altri ancora, invece, mostrano un titolo sopravvalutato.

Secondo l’unico analista che copre il titolo, poi, il prezzo obiettivo è in linea con le attuali quotazioni.

Globalmente, quindi, c’è ancora un po’ di spazio per continuare la salita. Andiamo ora a vedere come questa sottovalutazione è vista sui grafici.

Dopo un rialzo del 60% circa in una settimana le azioni Reti hanno ancora spazio per salire: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo RETI (MIRETI) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 2,37 euro in ribasso del 7,42%.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e con la chiusura del 20 agosto è stata rotta la forte resistenza in area 2,34 euro (II obiettivo di prezzo). Rimane, quindi, aperto lo scenario che vede il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 2,83 euro.

È interessante notare come nonostante il ritracciamento che ha colpito il titolo dopo essere arrivato a guadagnare l’80%, le quotazioni siano riuscite a restare sopra il livello in area 2,34 euro. Una chiusura inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a un’inversione ribassista che potrebbe riportare velocemente le quotazioni verso area 1,6 euro.

Da notare i volumi in aumento.